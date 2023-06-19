San Mateo縣部份富裕的城市使用附屬住宅單元ADU 規避興建低收入可負擔住房的責任

June 19, 2023 video, 新聞, 灣區新聞, 新聞視頻, 加州新聞, 熱點關注


【KTSF 古琳嘉報導】
一個民事大陪審團發布的報告指，San Mateo縣部份富裕的城市，使用附屬住宅單元ADU，來達到可負擔住房的目標，從而得以規避興建低收入可負擔住房的責任

根據The Mercury News報導，這份民事大陪審團報告，點名San Mateo縣Atherton、Hillsborough，Portola Valley 和 Woodside使用附屬住宅單元ADU，來達到加州州府訂下的可負擔住房目標，規避興建低收入可負擔住宅

附屬住宅單元ADU，是一種小型的次要住房單位，跟主要住宅共享獨立房屋用地，加州在1969年的住房要素法，允許社區將 ADU計算為，州府強制規定的可負擔住房計劃

報告指出，上述城市在2023-31年的加州住房要素，計劃透過ADU單位來達成設定目標的八成

該報告認為這是一個問題，因為屋主通常會將這些ADU，出租給親友，而州府並未規定要如何，確保或證明這些單位是服務低收入租客，而且通常ADU只是一兩人居住，而非家庭

民事大陪審團報告建議有關的城市市議會，停止使用ADU來達成州府規定，可負擔住房目標，直到他們能有效監督整個系統

不過這項報告並沒有強制力，涉及的民選官員，必須在六十天內回應，涉及的市府必須在九十天內回應

Hillsborough市長Christine Krolik表示，ADU不久之前還被認為是，解決高地價社區住房危機的最佳方式，該市鼓勵建造ADU的人將其出租，並將追踪這些數據

Atherton市長Bill Widmer則說，ADU是最佳解決方案，應對像是Atherton這類城市的住房短缺，因為土地昂貴，要開發興建低收入住房並不可行

Portola Valley市長Jeff Aalfs表示對這份報告失望的是，忽略該市考慮充份的過程，並對真實數據呈現不夠，因為該市兩年來以強勁、透明和公開的過程來發展住房計劃，並明智地納入ADU到其中

San Mateo 縣城市，必須在今年六月一日向州府提交2023-31年的住房計劃，目前Daly City尚未提交草擬計劃Foster City、Half Moon Bay，Millbrae 和 Pacifica的計劃正在審核，

加州還駁回了14個城市的計劃，包括Atherton、Hillsborough，Woodside 和 Portola Valley，該縣只有Redwood City 和 Brisbane，兩個城市的計劃審核過關

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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