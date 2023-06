San Mateo縣部份富裕的城市使用附屬住宅單元ADU 規避興建低收入可負擔住房的責任

【KTSF 古琳嘉報導】

一個民事大陪審團發布的報告指,San Mateo縣部份富裕的城市,使用附屬住宅單元ADU,來達到可負擔住房的目標,從而得以規避興建低收入可負擔住房的責任

根據The Mercury News報導,這份民事大陪審團報告,點名San Mateo縣Atherton、Hillsborough,Portola Valley 和 Woodside使用附屬住宅單元ADU,來達到加州州府訂下的可負擔住房目標,規避興建低收入可負擔住宅

附屬住宅單元ADU,是一種小型的次要住房單位,跟主要住宅共享獨立房屋用地,加州在1969年的住房要素法,允許社區將 ADU計算為,州府強制規定的可負擔住房計劃

報告指出,上述城市在2023-31年的加州住房要素,計劃透過ADU單位來達成設定目標的八成

該報告認為這是一個問題,因為屋主通常會將這些ADU,出租給親友,而州府並未規定要如何,確保或證明這些單位是服務低收入租客,而且通常ADU只是一兩人居住,而非家庭

民事大陪審團報告建議有關的城市市議會,停止使用ADU來達成州府規定,可負擔住房目標,直到他們能有效監督整個系統

不過這項報告並沒有強制力,涉及的民選官員,必須在六十天內回應,涉及的市府必須在九十天內回應

Hillsborough市長Christine Krolik表示,ADU不久之前還被認為是,解決高地價社區住房危機的最佳方式,該市鼓勵建造ADU的人將其出租,並將追踪這些數據

Atherton市長Bill Widmer則說,ADU是最佳解決方案,應對像是Atherton這類城市的住房短缺,因為土地昂貴,要開發興建低收入住房並不可行

Portola Valley市長Jeff Aalfs表示對這份報告失望的是,忽略該市考慮充份的過程,並對真實數據呈現不夠,因為該市兩年來以強勁、透明和公開的過程來發展住房計劃,並明智地納入ADU到其中

San Mateo 縣城市,必須在今年六月一日向州府提交2023-31年的住房計劃,目前Daly City尚未提交草擬計劃Foster City、Half Moon Bay,Millbrae 和 Pacifica的計劃正在審核,

加州還駁回了14個城市的計劃,包括Atherton、Hillsborough,Woodside 和 Portola Valley,該縣只有Redwood City 和 Brisbane,兩個城市的計劃審核過關

