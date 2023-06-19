奧克蘭汽車爆竊案 匪徒犯案過程被監視錄影拍下 奧克蘭警方目前已就案件展開調查

【KTSF 古琳嘉報導】

奧克蘭發生一宗汽車爆竊案，受害人是一對華裔夫婦損失慘重，匪徒犯案過程被監視錄影拍下，奧克蘭警方目前已就案件展開調查，也呼籲民眾提供線索

這是案發現場附近商戶的監視錄影畫面，地點位於奧克蘭市華埠周邊12街夾Franklin街的路邊停車位，案發不到兩分鐘前還有警車巡邏經過

昨天中午一對來自德州的華裔夫婦，將德州車牌的這輛白色Pick Up貨車，停在自然餐館前面的停車位，12:48分左右被匪徒打爛車窗盜竊

畫面中看到一輛黑色轎車，原本已經開過去，匪徒疑似看到外州車牌或是車內有物品，於是當場停下，然後直接在馬路上逆行往後倒車

這時看到有至少有兩名行人相繼走過，一名匪徒光天化日下，從副駕駛座走出車外，迅速的打爛事主的車窗取走物品，放到乘坐的轎車內，之後又從後座拿東西，偷出貌似行李的物品

然後又看到駕駛座上的匪徒，也打開車門幫忙，最後後座疑似還有一人走出車外，也加入犯案，總計有二至三名匪徒出現在螢幕上，得手後迅速開車離開現場，整個過程僅約三分鐘

華商基金會主席陳錫澎Carl Chan：「但是沒想到停車之後，進去吃個飯、吃午飯的時候，出來時已經被人將行李，所有貴重的禮物物件全被拿走，所以這件事令大家，這個家庭損失慘重，十分不高興。」

案發地點距離華埠中心有段距離，但當地商戶和藍天使巡邏隊義工，都熱心幫忙事主報警，找到警察來做筆錄，並協助清理現場又將車窗密合

奧克蘭警方向本台證實週四下午2:15分接報前往Franklin街1100號街區，事主報告稱他們停車後有將車上鎖才離開，回來就發現車子被爆竊，多件個人物品被拿走，案件正在調查中，呼籲知情民眾致電警方聯絡，電話是 (510)238-3951

協助的人士透露這對受害華裔夫妻是從德州，開車去探視兒子一家人，原本只剩兩小時就到達兒子家，途經奧克蘭本想順便買些菜帶過去，沒想到才幾分鐘時間，放在車內要給兒子和孫子的禮物全都被盜，包括近萬元現金、證件，以及75克黃金等，損失慘重

奧克蘭華埠商會前主席陳錫澎提醒外州來的人士經常成為，匪徒下手的目標

陳錫澎Carl Chan：「整個灣區我們發現有好多一個嚴重的問題，所有外來的、外州來的人，或者是租車的時候，賊人現在很了解的，因為外州來的人通常一般不是很了解灣區的情況，通常會將行李和貴重的物品甚至電腦，他們覺得應該沒問題，因為在他們的地區沒事件發生。」

陳錫澎又說近期奧克蘭華埠一帶，汽車爆竊以及搶劫案有上升趨勢，建議民眾除了小心警惕，遇到案件一定要報警

陳錫澎Carl Chan：「報案很重要，因為沒有這些數據，警察就覺得這個地方很安全，減少派人來。」

陳錫澎又表示奧克蘭市目前面臨嚴重的問題，包括警力不足以及罪犯遭輕放，藍天使義工巡邏隊也呼籲市府，增加警力維持治安，並呼籲執法部門嚴懲罪犯

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