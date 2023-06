【KTSF 尹晉豪報導】

聯邦眾議員普洛西表示支持攻擊性武器禁令和,加強審查槍械買家的背景

加州民選官員以及國會議員,包括前眾議院議長普洛西在三藩市召開記者會表示,希望提高市民對預防槍支暴力的認識

聯邦眾議議員普洛西Nancy Pelosi:「事實上,儘管有87%的人支持預防槍支暴力的措施,但這並沒有反映在國會中,我們必須有一個政治解決方案,我們必須選出願意幫助我們的人。」

三藩市警察局長Bill Scott表示他從事警務工作34年,看到太多槍支暴力奪去生命,他表示希望國會做對的事,加強槍械管制

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。