【KTSF 尹晉豪報導】

三藩市市長布里德及一群民選官員等,週五在市政廳內舉行六月節Juneteenth慶祝活動,為一系列六月節的慶祝揭開序幕

今年的主題名為The Evolution of Our Music,即是我們音樂的演變,在活動中亦見到有大量的音樂表演,一眾官員也看到律律樂道,拍手打拍子

拜登總統2021年宣布六月節為聯邦假日,今年是第二年慶祝六月節,這個節日也被稱為六月獨立日或解放黑奴的紀念日

布里德表示向傑出的非洲裔音樂家,以音樂表達方式致敬,亦讚賞今日的精彩現場表演

