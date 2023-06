【娛樂新聞】陳曉東出新歌《燒光了火柴》 MV重塑《初戀無限Touch》

陳曉東(東東)近日推出全新廣東話單曲《燒光了火柴》,新歌被視為21年前代表作《劃火柴》的延續版,MV更以東東的電影《初戀無限Touch》作為藍本,重新呈現戲中的經典畫面,瞬間掀起一波集體回憶殺! 新歌《燒光了火柴》是東東首度與音樂監製徐浩合作,由甄敏延填詞,歌曲描述人生不同階段中追尋目標所經歷的跌跌撞撞,從失敗與奮鬥的過程中學習到人生真諦,成長至更高的價值觀。縱使燒光了火柴,亦同時燃點起人生新階段的起跑線,正是歌名「燒光了火柴」的喻意。被問及新歌是否過往作品《劃火柴》的延續版?東東表示這概念其實是來自填詞人甄敏延:「當初其實收到過兩個版本的歌詞,其中一份詞是較為傷感的情歌,而另一份是訴說珍惜現時幸福的心情,我個人比較喜歡這個版本,所以便達成了現時各位聽到的版本。」 關於MV拍攝的概念,拍攝團隊以1997年由陳曉東飾演男主角的經典電影《初戀無限Touch》作為藍本,用現代的拍攝手法,找來一男一女年齡相若的年輕演員,重新把電影中的經典片段呈現出來。東東說:「無論是戲服、場景、道具,我們也花盡心思,找來與電影一模一樣的拍攝。當中不少經典場面,如地下鐵、巴士、戲院初吻、分手等場景,相信大家看了MV後必定能有所回憶。」作為當年電影的男主角,東東在拍攝時不忘親自指導「年輕版東東」的表情及走位, 同時與演員及拍攝團隊分享了不少當年拍攝《初戀無限Touch》時的心情及體會,盡顯前輩風範! 東東笑言今次在MV扮演一位「路人甲」的角色,以局外人的新角度表達歌曲的中心思想:「當人生有了一定閱歷時,以第三身的角度看別人的人生,彷彿是看到自己過往的經歷,無論是感情經歷或是不同階段的試煉,從另一個更高的高度重新審視自己的人生,將會得到一種全新的感悟。」 MV畫面充滿著粉紅泡泡,勾起東東許多戀愛經歷,提到追女仔的必殺技時,他說:「我一定會告訴對方自己的心意,我試過寫信給意中人,但很多時候我展示了自己的愛意後,對方就會反過來主動向我表白。」

