【娛樂新聞】張天穎與麗英合作出新歌 MV造型搶眼 回到Y2K年代

入行一年多，不再是新人的Jaime，早前推出最新歌曲《pick up your phone》，繼續擔任作曲、編曲及監製，不過，為求突破，邀請了麗英@小薯茄為新歌featuring、邀請鍾說填詞，還請來楊振邦共同監製新歌，「填詞搵咗鍾說填，因為想學多啲嘢同有進步，所以請咗好有經驗嘅楊振邦同我共同監製首歌！之前有睇小薯茄，覺得麗英係一個好搞笑、好可愛嘅人，上年出第二首歌嘅時候，其實係諗住出《pick up your phone》先，不過，錄完、編完同埋mix完後，一直都覺得爭咁啲嘢，直到聽歌聽到麗英嘅《FreeRider》，覺得佢好啱唱呢首歌，所以就膽粗粗去問佢，問佢想唔想試吓一齊玩。」結果，麗英很爽快便答應，為《pick up your phone》featuring。

日前，Jaime與麗英齊齊為《pick up your phone》拍攝MV，Jaime笑言拍攝當日發生的所有事都是趣事，她說：「由我哋着住Y2K顏色、好鮮艷嘅衫遊走香港每個角落，好多人都用奇異嘅眼光望住我哋兩個！係有少少尷尬，不過，同麗英一齊好開心、好enjoy！就好似活咗喺自己嘅世界入面！」

全日遊走香港不同的角落，是有點辛苦，但卻很難忘，「有一part係去影貼紙相，見番我中學時代嗰啲貼紙相機，差唔多10年冇過影貼紙相，出嚟張貼紙相充滿我的少女時代回憶！」Jaime還分享另一件趣事，「就係同的士叔叔一齊聽住我首歌跳舞！冇諗過佢會肯一齊上鏡，仲帶埋佢隻狗一齊玩！」

今次，Jaime與麗英在MV內的造型很搶眼，由於MV背景是回到2005年，所以造型師特別找來鮮明亮麗的 candy colour小忌廉裙，來配合當年盛行的Y2K風格，Jaime說：「特登搵咗有小忌廉嘅顏色嘅服裝，超級靚！第二套衫係黑白色，同麗英嗰套好似，係想講喺未來嘅世界或者AI機械人嘅世界內，每個人嘅服裝會越嚟越似。」

另外，為配合MV，Jaime更出動不少私伙道具，「我返屋企搵返小學戴嘅Baby-G手錶、玩過嘅他媽哥池、舊款嘅iPod，同埋徵用咗爸爸以前拍片嘅VHS機！」

至於《pick up your phone》是一首講什麼的歌，Jaime說：「首歌係講關於一種迷惘，好似你約咗一個人，最尾佢冇出現，同時見到佢哋喺IG度post咗同其他人出街嘅story，令自己諗自己喺人哋心目中嘅價值係咪原來好低，同時間又會有少少嬲，點解佢唔誠實啲咁講真話。」而MV構思有趣之餘亦有訊息帶出，Jaime希望樂迷可以留意。