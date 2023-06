圓山飯店風華絕代見證歷史,東西密道巡禮最長滑梯探險!

總統密道裡竟然有溜滑梯!!! 【灣區走走】為您揭密台灣兩蔣時代建造的圓山大飯店裡的東西密道! 密道原非一般平民百姓可進入,經過一甲子後因為兩岸關係改變,旅館因營運觀光考量而開放,從此神秘密道才得以進入大眾視野,開放後大受歡迎,圓山大飯店因此而轉虧為盈。跟著”灣區走走-台灣走走”系列,一起遊覽充滿故事的五星級旅館!了解它的歷史風華,同時還帶妳看看孔二小姐故居。

