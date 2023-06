【娛樂新聞】A-Lin五度角逐歌后 彭佳慧憑客語雙料入圍

A-Lin五度角逐歌后 彭佳慧憑客語雙料入圍

新人獎火藥味濃 《第34屆金曲獎頒獎典禮》將於7月1日於台北小巨蛋隆重登場,為讓觀眾對本屆入圍者有更深一層的認識,特別製作《GMA Heat入圍就是肯定》節目特輯,本屆金曲獎以「無疆界」作為主軸概念,在節目編排上也突破以往,聚集了不同獎項、不同音樂類型的入圍者們共同錄製,象徵音樂人透過音樂打破各種界線,彼此對話,並由本屆星光大道主持人陳明珠及黃偉晉攜手主持,希望透過精采有趣的訪談內容,帶領觀眾一探金曲34入圍者的魅力。 五度角逐金曲歌后的A-Lin,再度擔綱專輯音樂總監表示:「希望透過音樂,讓大家知道A-Lin 38歲的喜怒哀樂。」其中歌曲〈我怨〉更是與艾怡良合作,艾怡良也以該歌曲入圍了「最佳作曲人獎」。A-Lin在節目中爆料艾怡良的作曲難度太高,過程中讓她一度想把歌名改成「我怒」。而曾奪下華語歌后的彭佳慧,今年則是首度以客語專輯雙料入圍金曲獎,彭佳慧表示希望能透過客語歌,讓客語的能見度更高,也喊話希望大家能多多聆聽客家音樂,增加客語歌曲的傳唱。洪佩瑜闊別歌壇多年後,靠著首張專輯一口氣入圍八項大獎成為本屆大黑馬,被問及「最佳華語女歌手獎」及「最佳新人獎」二選一的殘酷選擇,洪佩瑜笑說:「比較想要新人獎,因為只有一次。」而一旁同樣角逐「最佳新人獎」的阿布絲,提到拿獎的勝算,幽默表示:「有就有、沒有就沒有,但我覺得還是我啦!」兩位準新人獎得主企圖心滿滿,並預告從紅毯就會開始飄出火藥味。 獲金馬、金鐘雙料肯定的「國民爸爸」陳竹昇,推出台語創作專輯,在歌手與演員兩者身分的轉換讓陳竹昇有感而發:「戲劇是在角色後面,歌手是本我在觀眾前面。」而陳竹昇透露只花了半年就寫完10首歌,豐沛的創作能力,更令主持人陳明珠直接現場邀歌。鄭宜農以台語專輯《水逆》一舉入圍6項大獎,對於不擅長台語的她來說是個大挑戰,同時也想透過母語創作找到與家人的連結,歌曲〈新世紀的女兒〉同時入圍「年度歌曲獎」及「最佳作曲人獎」,鄭宜農表示很久之前就想講身為女生的想法,也希望女生們能透過這首歌,有個安放自己的地方。金曲歌后曹雅雯憑藉睽違兩年的新作《禁》,勇敢觸碰60年代禁歌,並找來多位音樂製作人合作,在探索禁忌歌曲時也讓曹雅雯有新的見解,表示專輯中〈網望茫〉這首歌對她來說是一首很可愛的情歌,背後的故事都是為了挽回心愛的人,透過重新詮釋來讓歌迷認識過去的故事。

