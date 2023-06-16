【娛樂新聞】A-Lin五度角逐歌后 彭佳慧憑客語雙料入圍

A-Lin五度角逐歌后 彭佳慧憑客語雙料入圍

新人獎火藥味濃

《第34屆金曲獎頒獎典禮》將於7月1日於台北小巨蛋隆重登場，為讓觀眾對本屆入圍者有更深一層的認識，特別製作《GMA Heat入圍就是肯定》節目特輯，本屆金曲獎以「無疆界」作為主軸概念，在節目編排上也突破以往，聚集了不同獎項、不同音樂類型的入圍者們共同錄製，象徵音樂人透過音樂打破各種界線，彼此對話，並由本屆星光大道主持人陳明珠及黃偉晉攜手主持，希望透過精采有趣的訪談內容，帶領觀眾一探金曲34入圍者的魅力。

五度角逐金曲歌后的A-Lin，再度擔綱專輯音樂總監表示：「希望透過音樂，讓大家知道A-Lin 38歲的喜怒哀樂。」其中歌曲〈我怨〉更是與艾怡良合作，艾怡良也以該歌曲入圍了「最佳作曲人獎」。A-Lin在節目中爆料艾怡良的作曲難度太高，過程中讓她一度想把歌名改成「我怒」。而曾奪下華語歌后的彭佳慧，今年則是首度以客語專輯雙料入圍金曲獎，彭佳慧表示希望能透過客語歌，讓客語的能見度更高，也喊話希望大家能多多聆聽客家音樂，增加客語歌曲的傳唱。洪佩瑜闊別歌壇多年後，靠著首張專輯一口氣入圍八項大獎成為本屆大黑馬，被問及「最佳華語女歌手獎」及「最佳新人獎」二選一的殘酷選擇，洪佩瑜笑說：「比較想要新人獎，因為只有一次。」而一旁同樣角逐「最佳新人獎」的阿布絲，提到拿獎的勝算，幽默表示：「有就有、沒有就沒有，但我覺得還是我啦！」兩位準新人獎得主企圖心滿滿，並預告從紅毯就會開始飄出火藥味。

獲金馬、金鐘雙料肯定的「國民爸爸」陳竹昇，推出台語創作專輯，在歌手與演員兩者身分的轉換讓陳竹昇有感而發：「戲劇是在角色後面，歌手是本我在觀眾前面。」而陳竹昇透露只花了半年就寫完10首歌，豐沛的創作能力，更令主持人陳明珠直接現場邀歌。鄭宜農以台語專輯《水逆》一舉入圍6項大獎，對於不擅長台語的她來說是個大挑戰，同時也想透過母語創作找到與家人的連結，歌曲〈新世紀的女兒〉同時入圍「年度歌曲獎」及「最佳作曲人獎」，鄭宜農表示很久之前就想講身為女生的想法，也希望女生們能透過這首歌，有個安放自己的地方。金曲歌后曹雅雯憑藉睽違兩年的新作《禁》，勇敢觸碰60年代禁歌，並找來多位音樂製作人合作，在探索禁忌歌曲時也讓曹雅雯有新的見解，表示專輯中〈網望茫〉這首歌對她來說是一首很可愛的情歌，背後的故事都是為了挽回心愛的人，透過重新詮釋來讓歌迷認識過去的故事。