前往埃及旅遊要注意那些事項 來聽專業導遊怎麼說(視頻)



【KTSF 萬若全報導】

北非國家埃及，曾經因為國家局勢動盪不安。被列為危險旅遊地區，疫情期間旅遊業也一厥不振，現在則是穩健的復甦，前往埃及旅遊要注意那些事項，來聽專業導遊怎麼說

埃及不像是去加拿大、墨西哥、日本、歐洲等，這麼方便自由行的地方，因為有太多不確定的因素，許多人把埃及列為旅遊清單，但又不是能說走就走，其中氣候是一個因素

埃及導遊姚明 Ramzy Abdalla:「他做禮拜的時候把鞋子放在外面，做好了禮拜之後，就是看一下他的鞋子，塑膠做的都化了，那個時候是七八月有點熱，現在我覺得你們挺好的，這個時間也不熱也不冷。」

導遊姚明的笑話，把大家逗得笑哈哈，但也點出了一個事實，埃及的夏天真的很熱，尤其是南埃及可以高達攝氏50度

一輛又一輛的巴士，在神廟門口等待遊客，現在天氣已經非常炎熱，但是埃及要進入六月之後，才算是旅遊淡季

記者五月中在埃及開羅，及靠近地中海的亞歷山大港，還有些許的微風，但南埃及阿斯旺就已經非常炎熱，尤其許多神廟都沒有遮陰的地方，對年紀大的遊客來說，夏天到埃及也是有風險的

導遊姚明：「我當地人已經習慣了這個天氣，但是對你們來說，你們外國人一到埃及來，你們根本受不了，沒辦法受不了，所以夏天很少人到埃及來玩，你們年齡大的客人不要夏天來，冬天就可以，因為這個天氣不適合他們，因為這邊你年齡大了，很熱就是受不了。」

姚明說7,8月淡季，可能一個月才接一團，埃及最適合旅遊的季節是12月到3月，除了氣候，前往埃及最好是跟團，或是在當地聘請私人導遊，免得被坑，不少過人來在社交媒體貼出埃及攻略。其中一個最重要的就是如何預防’踩雷’

從最有名的埃及金字塔，就有許多’入口’，明明買了門票，怎麼到了下一個’入口’，又被要求買門票，還有騎駱駝，明明說好價錢，結束後又跟遊客要錢，以為對方好心幫你拍照，結果要小費，跟導遊在一起，可以省下很多麻煩及冤枉錢

導遊姚明：「你們必須找一個好的公司，幫你們在埃及安排好一點，就是最重要的，其他不重要，但是如果他們自己，第一不要自己自由行，自由行來比較亂。」

導遊李白：「有人在街上會做一些廣告賣東西，但是這些東西，比如說就是跟你賣什麼行程，自費項目這些東西的話，基本上都是安排的，跟你看到照片是完全兩回事，包括他們會用一些導遊，跟旅行社用的導遊是完全不一樣的，品質無法比。」

埃及曾經被列為旅遊紅色警示，導遊說現在的埃及相當安全，當地人也非常的熱情，旅遊景點可以看到，警察軍人駐守，街頭小販纏著遊客，終究也是為了溫飽，埃及人主要信奉伊斯蘭教，信徒一天面對麥加禱告五次

清晨四點鐘，清真寺的擴音器響起，告知信徒起床禱告，在前往阿布辛貝神廟，遊覽車司機趁休息的時候，把地毯拿出來就地禱告，遊客們對他們的信仰堅定，留下深刻的印象

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。