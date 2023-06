前往埃及旅遊要注意那些事項 來聽專業導遊怎麼說(視頻)

【KTSF 萬若全報導】

北非國家埃及,曾經因為國家局勢動盪不安。被列為危險旅遊地區,疫情期間旅遊業也一厥不振,現在則是穩健的復甦,前往埃及旅遊要注意那些事項,來聽專業導遊怎麼說

埃及不像是去加拿大、墨西哥、日本、歐洲等,這麼方便自由行的地方,因為有太多不確定的因素,許多人把埃及列為旅遊清單,但又不是能說走就走,其中氣候是一個因素

埃及導遊姚明 Ramzy Abdalla:「他做禮拜的時候把鞋子放在外面,做好了禮拜之後,就是看一下他的鞋子,塑膠做的都化了,那個時候是七八月有點熱,現在我覺得你們挺好的,這個時間也不熱也不冷。」

導遊姚明的笑話,把大家逗得笑哈哈,但也點出了一個事實,埃及的夏天真的很熱,尤其是南埃及可以高達攝氏50度

一輛又一輛的巴士,在神廟門口等待遊客,現在天氣已經非常炎熱,但是埃及要進入六月之後,才算是旅遊淡季

記者五月中在埃及開羅,及靠近地中海的亞歷山大港,還有些許的微風,但南埃及阿斯旺就已經非常炎熱,尤其許多神廟都沒有遮陰的地方,對年紀大的遊客來說,夏天到埃及也是有風險的

導遊姚明:「我當地人已經習慣了這個天氣,但是對你們來說,你們外國人一到埃及來,你們根本受不了,沒辦法受不了,所以夏天很少人到埃及來玩,你們年齡大的客人不要夏天來,冬天就可以,因為這個天氣不適合他們,因為這邊你年齡大了,很熱就是受不了。」

姚明說7,8月淡季,可能一個月才接一團,埃及最適合旅遊的季節是12月到3月,除了氣候,前往埃及最好是跟團,或是在當地聘請私人導遊,免得被坑,不少過人來在社交媒體貼出埃及攻略。其中一個最重要的就是如何預防’踩雷’

從最有名的埃及金字塔,就有許多’入口’,明明買了門票,怎麼到了下一個’入口’,又被要求買門票,還有騎駱駝,明明說好價錢,結束後又跟遊客要錢,以為對方好心幫你拍照,結果要小費,跟導遊在一起,可以省下很多麻煩及冤枉錢

導遊姚明:「你們必須找一個好的公司,幫你們在埃及安排好一點,就是最重要的,其他不重要,但是如果他們自己,第一不要自己自由行,自由行來比較亂。」

導遊李白:「有人在街上會做一些廣告賣東西,但是這些東西,比如說就是跟你賣什麼行程,自費項目這些東西的話,基本上都是安排的,跟你看到照片是完全兩回事,包括他們會用一些導遊,跟旅行社用的導遊是完全不一樣的,品質無法比。」

埃及曾經被列為旅遊紅色警示,導遊說現在的埃及相當安全,當地人也非常的熱情,旅遊景點可以看到,警察軍人駐守,街頭小販纏著遊客,終究也是為了溫飽,埃及人主要信奉伊斯蘭教,信徒一天面對麥加禱告五次

清晨四點鐘,清真寺的擴音器響起,告知信徒起床禱告,在前往阿布辛貝神廟,遊覽車司機趁休息的時候,把地毯拿出來就地禱告,遊客們對他們的信仰堅定,留下深刻的印象

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。