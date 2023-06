6月15日虐老意識日 安老自助處舉行座談會提高人們這方面的意識(視頻)

【KTSF 歐志洲報導】

6月15日是虐老意識日,安老自助處也舉行座談會,要人們提高在這方面的意識

內科專家陳鴻杰博士提醒大家,除了身體上的虐待,對年長人士的疏忽照顧、金錢上的詐騙之外,對年長人士的虐待,還有例如要他們脫衣,這方面的性虐待和向他們辱罵,比如說罵他們“生不如死”等

內科專家陳鴻杰博士:「中國人的傳統是家醜不可外傳,很多時候很多老人家,不會向別人訴說被虐待的情況,我們身為他們的家庭醫生,並會說他們的語言,我們經常會用很多方法,去鼓勵他們跟我們分享被虐待的事。」

陳博士表示在看診時,有時候可以看得出虐老的症狀,看病人身上有沒有瘀傷、是否有體重下降、衣服是否乾淨等,醫生可以向病人表示關懷並可以保密,然後再找專家幫助,這方面的專家有時可以向施暴人,勸說他們改變態度,專家也可以將事件向年長人士保護服務報告

舊金山市府律師邱信福 David Chiu:「虐待年長人士不單只是在街上的陌生人身上發生,也可以是其親信的人,可以是家人、照顧者等,大家要提高警惕,如觀察到有人被虐待的情況,應通報相關機構。」

邱信福指出,近來發現有針對年長人士的欺詐事件,有詐騙人士會針對受害人的物業,教唆他們去保護住屋以便從中騙錢,因此要人們提高在這方面的警惕

