6月15日虐老意識日 安老自助處舉行座談會提高人們這方面的意識(視頻)

June 16, 2023 新聞, 灣區新聞, 新聞視頻, 熱點關注


【KTSF 歐志洲報導】
6月15日是虐老意識日，安老自助處也舉行座談會，要人們提高在這方面的意識

內科專家陳鴻杰博士提醒大家，除了身體上的虐待，對年長人士的疏忽照顧、金錢上的詐騙之外，對年長人士的虐待，還有例如要他們脫衣，這方面的性虐待和向他們辱罵，比如說罵他們“生不如死”等

內科專家陳鴻杰博士：「中國人的傳統是家醜不可外傳，很多時候很多老人家，不會向別人訴說被虐待的情況，我們身為他們的家庭醫生，並會說他們的語言，我們經常會用很多方法，去鼓勵他們跟我們分享被虐待的事。」

陳博士表示在看診時，有時候可以看得出虐老的症狀，看病人身上有沒有瘀傷、是否有體重下降、衣服是否乾淨等，醫生可以向病人表示關懷並可以保密，然後再找專家幫助，這方面的專家有時可以向施暴人，勸說他們改變態度，專家也可以將事件向年長人士保護服務報告

舊金山市府律師邱信福 David Chiu：「虐待年長人士不單只是在街上的陌生人身上發生，也可以是其親信的人，可以是家人、照顧者等，大家要提高警惕，如觀察到有人被虐待的情況，應通報相關機構。」

邱信福指出，近來發現有針對年長人士的欺詐事件，有詐騙人士會針對受害人的物業，教唆他們去保護住屋以便從中騙錢，因此要人們提高在這方面的警惕

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*