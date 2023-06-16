年長人士每年被詐騙的款額高達30億(視頻)



【KTSF 歐志洲報導】

六月是虐老意識月,加州司法部長Rob Bonta引述數據指出，年長人士每年被詐騙的款額高達30億，因此提醒民眾提高警惕

加州司法部長Rob Bonta表示，每十個60以上的年長人士之中，就有一個經歷過被虐待、忽略和利用，而這些虐待可以是肢體、性、情緒或錢財上的虐待

Bonta表示金錢上的虐待，是最常見但也是最少被舉報的，詐騙方式包括投資、戀愛陷阱、身份盜竊、掠奪性貸款、裝修房屋、理財等，導致年長人士每年被騙走30億

聯邦調查局FBI，在去年調查了涉及年長人士8.8萬的欺詐項目，而自2021年以來，這類損失也上升了84%

加州司法部長Rob Bonta：「討論虐老這議題是重要的，有時這涉及恥辱與尷尬，但是受害人不應該有這樣的感覺，而應該感到恥辱和尷尬的是那些虐老的人，受害人並沒有做錯事，應該向可以幫助你的人求助，要涉事的人負上責任並幫助你療傷。」

Bonta提醒民眾要是被詐騙的話，應該立即向地方的執法機構報告

加州司法部也有報案渠道，民眾可以致電800-722-0432或是通過加州司法部的網站舉報

網址是oag.ca.gov/dmfea/reporting

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