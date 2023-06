年長人士每年被詐騙的款額高達30億(視頻)

【KTSF 歐志洲報導】

六月是虐老意識月,加州司法部長Rob Bonta引述數據指出,年長人士每年被詐騙的款額高達30億,因此提醒民眾提高警惕

加州司法部長Rob Bonta表示,每十個60以上的年長人士之中,就有一個經歷過被虐待、忽略和利用,而這些虐待可以是肢體、性、情緒或錢財上的虐待

Bonta表示金錢上的虐待,是最常見但也是最少被舉報的,詐騙方式包括投資、戀愛陷阱、身份盜竊、掠奪性貸款、裝修房屋、理財等,導致年長人士每年被騙走30億

聯邦調查局FBI,在去年調查了涉及年長人士8.8萬的欺詐項目,而自2021年以來,這類損失也上升了84%

加州司法部長Rob Bonta:「討論虐老這議題是重要的,有時這涉及恥辱與尷尬,但是受害人不應該有這樣的感覺,而應該感到恥辱和尷尬的是那些虐老的人,受害人並沒有做錯事,應該向可以幫助你的人求助,要涉事的人負上責任並幫助你療傷。」

Bonta提醒民眾要是被詐騙的話,應該立即向地方的執法機構報告

加州司法部也有報案渠道,民眾可以致電800-722-0432或是通過加州司法部的網站舉報

網址是oag.ca.gov/dmfea/reporting

