一個由關注租客權益組織 推動在全加州實施租金管制的法案（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

一個由關注租客權益組織，共同組成的聯盟“租客正義 JUSTICE FOR RENTERS” 正在推動一項，在全加州實施租金管制的法案，希望能放上明年十一月的選票

支持者宣布已經向阿拉米達選務處，遞交足夠的簽名

Housing Is A Human Right 政策主任 Susie Shannon：「今天2023年6月15日，標誌著《租客正義法案》，正式在北加州啟動。」

多個倡議租客權益的組織，在奧克蘭市府外宣布已正式向阿拉米達縣，選務單位提交足夠的簽名，支持加州《租客正義法案JUSTICE FOR RENTERS ACT》

Susie Shannon：「上個星期6月7日，租客正義競選工程已提交了38,378個簽名，給阿拉米達選務處，我們已提交超過80萬個簽名，從全加州58個縣收集而來的。」

“租客正義”是由一批倡議，租客權益的關注人士組成的聯盟，包括勞工工會、住宅正義組織、長者、退伍軍人以及民權團體，加上民選官員等，目標是收集到足夠的簽名將《租客正義法案》放上，明年十一月的加州選票，撤除加州的禁止租金管制令，讓全加州都可以實施租金管制

奧克蘭市議員Dan Kalb：「要向荒謬過高的租金說不，要支持有能力住在一個地方，一個可負擔的場所，我們知道我們在加州需要更多住房，但我們也需要確保居者繼續有其屋，不會因為租金過高而被迫搬走或踢走。」

記者會上也有華裔租客響應

柏克萊市華裔租客：「加州房租太高了，我們需要房租管制，因為每年房租一直在漲，我的朋友很多人必須離開加州，我也看到有些人從加州長大，住在這裡20、30、40、50年，現在年紀老了，必須離開他們家人，必須離開他們熟的地方，離開加州，就是因為這個房租太高了。」

灣區多個城市實施租金管制，已經行之有年，不過加州法律對於租金管制，有一些限制

《租客權益法案》是一項加州選票倡議，建議將加州租管禁令廢除，也就是要推翻現行的《Costa-Hawkins租房法》Costa-Hawkins Rental Housing Act

該法律豁免特定類型的住宅出租單位，容許它們不需受租管法令規範，同時允許房東在原有受租管單位的租客搬出之後，可以重新訂定租金金額

推動中的《租客權益法案》，如果獲得通過，加州就不能限制地方政府，維持或擴充租金管制，根據目前該聯盟收集簽名的情況看來，這項法案有望在明年十一月的大選放上加州選票，由加州選民公投