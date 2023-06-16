有加州州議員正在推動一項修憲法案案 建議將住房權利納入加州憲法 (視頻)

June 16, 2023 新聞, 新聞視頻, 加州新聞, 視頻中心, 熱點關注

【KTSF 古琳嘉報導】

有加州州議員正在推動一項修憲法案案，建議將住房權利納入加州憲法，代表舊金山的州眾議員楊馳馬 Matt Haney正在推動，一項修改加州憲法的法案，建議將住房權利寫入加州憲法

州憲法保障所有人生而自由，有權捍衛生命與追求快樂，如果將人人都有住房權利也納入州憲法，此舉對於缺乏資源的加州來說，意味著甚麼呢?

楊馳馬指出這項憲法修正提案可以確保，民選官員和政府盡到職責，確保人人都有管道獲得住房

這項修憲提案內容很簡潔，建議承認加州的每一個人，都享有”適當住房”的基本權利，地方和州的立法者必須致力於，用所有適當的方式來實現這項權利

該提案的語言非常簡短又模糊，並未明確指出住房權利，意味著甚麼又會如何執行

支持修憲的人士認為有了憲法保障，將可以對州府和地方政府究責，來解決無家可歸者危機

有批評者擔心修憲案做不了甚麼，但也有批評者害怕法案會做得過度，導致沒有意想到的結果

這項修憲案上星期剛通過，第一個委員會的表決，在州眾議院住房委員會以非常靠近的比數獲得通過，未來如果順利獲得州議會通過，最終還是要交由選民投票公決

楊馳馬是州議員當中少數仍是租房的議員，他認為修憲案將影響地方政府的決策，像是鬆綁關於可負擔住房的限制，授權針對分區規定的訴訟，並有助於加州執行現有支持住房的法律

根據加州住房和發展部，在2000年的預測，加州每年需要興建220,000的新單位，並持續二十年的時間如此，才能滿足加州人口的住房需求

在住房嚴重不足的情況下，加州許多租房者都難以負擔租金，根據房地產網站Zillow數據，在聖荷西要租一個兩房的單位，租金中間價是3,100元，洛杉磯也是一樣的價錢

至於楊馳馬提出的這項修憲提案，將會花費多少錢，目前仍沒有數據。

與此同時，也有一些州議員表達，對於將住房權利納入憲法的擔憂，共和黨籍州眾議員Joe Patterson，在上星期委員會表決時投下反對票

他說真的很害怕加州法官，在解釋住房權利時會有太多空間餘地

民主黨籍州眾議員Jesse Gabriel擔心預算適法性的問題，例如當立法者決定撥款在，清潔能源或健保方面時，是否會有人提出訴訟，因為錢沒有用在住房方面，但他最終還是投下贊成票

由於這是修憲提案，在州參議院和州眾議院都需要，得到三分之二的票數通過，才能放上選票，可望在明年三月初選，交由加州選民表決

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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