【娛樂新聞】Anson Kong鍾情日本文化 新歌MV走日本風型格十足

相隔逾一年,江𤒹生(AK)再次推出單曲〈Keep Rollin’〉,提醒自己對音樂與舞蹈的熱愛與初心之餘,MV加入大量日本元素,將最愛的景、物共冶一爐,是最個人化與型格的一次製作。 這次推出〈Keep Rollin’〉,AK與徐浩共同作曲,並由Oscar填詞,好兄弟Lokman及Alton填上Rap詞。這個班底已多次合作,今次在〈Keep Rollin’〉中,愈能將AK喜歡及想表達的都聚合在一起,特別是歌詞方面,完全道出了AK的心聲。AK分享歌曲內容道:「周遭有太多『想我好』的聲音,令人有時會忘記了自己真正喜歡的音樂、喜歡跳的舞蹈。不因為別人的說話而背棄所愛的事物,挺直腰板、看清內心繼續向前滾動,就是Keep Rolling。學懂拒絕是成長重要的一課,與其說是對身旁的人的控訴,更是對自己的提醒。」 至於Rap詞方面找來Lokman與Alton幫手,當然是AK對於兩位兄弟的高度信任,他說:「因為今次自己有份参與創作,一開始就已經有搵兩位兄弟幫手參與嘅想法,因為〈虎道門〉同〈Rebound〉,絕對相個佢哋寫Rap詞嘅能力,所以好開心可以同佢哋一齊玩,連同作詞人Oscar一齊溝通去完成。」看著直白歌詞與Rap詞,就如AK的率直的個性,一針見血說出重點,但可有擔心令人誤解得罪大眾嗎?AK直截了當道:「如果要誤會,再解釋都係會誤會。」 不難發現,AK鍾情日本文化,過去的作品如〈黑之呼吸〉、〈虎道門〉、〈信之卷〉等都有著濃厚的日本風味,今次〈Keep Rollin’〉亦不例外,特別是在MV中,今次場景上便加入了日本庭園、鳥居、提燈、茶道等元素,服飾上亦穿上不同的羽織(日本和服外套),型格十足,另外不得不提的是赤膊的造型,教人耳目一新的感覺。AK坦言對日本文化情有獨鍾,說:「自己好鍾意日本呢方面嘅文化,好想將呢個主題放喺自己身上,例如場景方面,因為想呈現日本空間感,所以盡量搵一啲代表到日本嘅建築物同擺設與道具,至於赤膊造型,係同導演一齊構思出嚟,覺得咁樣好有型!」大家可有同感?

