【娛樂新聞】Anson Kong鍾情日本文化 新歌MV走日本風型格十足

相隔逾一年，江𤒹生（AK）再次推出單曲〈Keep Rollin’〉，提醒自己對音樂與舞蹈的熱愛與初心之餘，MV加入大量日本元素，將最愛的景、物共冶一爐，是最個人化與型格的一次製作。

這次推出〈Keep Rollin’〉，AK與徐浩共同作曲，並由Oscar填詞，好兄弟Lokman及Alton填上Rap詞。這個班底已多次合作，今次在〈Keep Rollin’〉中，愈能將AK喜歡及想表達的都聚合在一起，特別是歌詞方面，完全道出了AK的心聲。AK分享歌曲內容道：「周遭有太多『想我好』的聲音，令人有時會忘記了自己真正喜歡的音樂、喜歡跳的舞蹈。不因為別人的說話而背棄所愛的事物，挺直腰板、看清內心繼續向前滾動，就是Keep Rolling。學懂拒絕是成長重要的一課，與其說是對身旁的人的控訴，更是對自己的提醒。」

至於Rap詞方面找來Lokman與Alton幫手，當然是AK對於兩位兄弟的高度信任，他說：「因為今次自己有份参與創作，一開始就已經有搵兩位兄弟幫手參與嘅想法，因為〈虎道門〉同〈Rebound〉，絕對相個佢哋寫Rap詞嘅能力，所以好開心可以同佢哋一齊玩，連同作詞人Oscar一齊溝通去完成。」看著直白歌詞與Rap詞，就如AK的率直的個性，一針見血說出重點，但可有擔心令人誤解得罪大眾嗎？AK直截了當道：「如果要誤會，再解釋都係會誤會。」

不難發現，AK鍾情日本文化，過去的作品如〈黑之呼吸〉、〈虎道門〉、〈信之卷〉等都有著濃厚的日本風味，今次〈Keep Rollin’〉亦不例外，特別是在MV中，今次場景上便加入了日本庭園、鳥居、提燈、茶道等元素，服飾上亦穿上不同的羽織（日本和服外套），型格十足，另外不得不提的是赤膊的造型，教人耳目一新的感覺。AK坦言對日本文化情有獨鍾，說：「自己好鍾意日本呢方面嘅文化，好想將呢個主題放喺自己身上，例如場景方面，因為想呈現日本空間感，所以盡量搵一啲代表到日本嘅建築物同擺設與道具，至於赤膊造型，係同導演一齊構思出嚟，覺得咁樣好有型！」大家可有同感？