一隊紀錄片攝製組在三藩市拍攝場景時 被賊人打爛車窗 偷走了價值數萬元的設備（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一隊紀錄片攝製組表示昨天正在三藩市拍攝場景時,汽車的車窗比人打爛,賊人偷走了價值數萬元的設備

事件發生在九曲花街Lombard Street,兩位獨立電影製作人向NBC Bay Area表示,事件發生後,曾嘗試撥打911報告搶劫事件,但是電話多次中斷

在(前日)昨天11點左右,攝製組離開他們租來的車,開始拍攝一個場景,當團隊回來後,發現車窗被砸碎,相機設備被盜,團體表示損失金額大約3萬元

幾分鐘後,攝製組說他們看到,有人試圖闖入另一輛車,當攝製組其中一人試圖阻止時,就被賊人用槍指嚇

本台就事件聯繫三藩市警方,警方表示昨日受害人已到中央警署報告事件,暫時沒有人被捕,案件正在調查中

