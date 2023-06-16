一隊紀錄片攝製組在三藩市拍攝場景時 被賊人打爛車窗 偷走了價值數萬元的設備（視頻）



【KTSF 尹晉豪報導】

一隊紀錄片攝製組表示昨天正在三藩市拍攝場景時，汽車的車窗比人打爛，賊人偷走了價值數萬元的設備

事件發生在九曲花街Lombard Street，兩位獨立電影製作人向NBC Bay Area表示，事件發生後，曾嘗試撥打911報告搶劫事件，但是電話多次中斷

在（前日)昨天11點左右，攝製組離開他們租來的車，開始拍攝一個場景，當團隊回來後，發現車窗被砸碎，相機設備被盜，團體表示損失金額大約3萬元

幾分鐘後，攝製組說他們看到，有人試圖闖入另一輛車，當攝製組其中一人試圖阻止時，就被賊人用槍指嚇

本台就事件聯繫三藩市警方，警方表示昨日受害人已到中央警署報告事件，暫時沒有人被捕，案件正在調查中

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