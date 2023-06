第五大的房屋保險公司Allstate獲批加房屋保費4%

【KTSF 毛皓延報導】

加州保險專員Ricardo Lara批准加州第五大的房屋保險公司,Allstate加房屋保費4%,Allstate指加價後的保費仍然太低,又表示無意改變,公司停止接受屋主申請新保單的決定

Allstate這個決定,除了代表現有房屋保險客戶,需要交更多保費之外,對於受連串山火影響後,尋求新保單的屋主來說亦是一個壞消息

Allstate在五月底,宣布停止新屋主投保是為了保護現有顧客,公司指接受新屋主投保的成本,遠超過因為山火,而維修房屋等的理賠金。而因為加州法例,保險公司不能快速的上調保費

根據The Mercury News報導,Allstate早於2021年已經申請加保費,獲批准後意味著現有客戶的保費 ,一共將會上調一千六百萬

另一方面,Allstate在四月再額外申請加保費39.4%,相等於一億九千多萬

Allstate現時在加州的房屋保險,市場佔有率是6.4%,單是保費的收入超過七億

