【娛樂新聞】李駿傑推慘情歌〈You First〉赴台灣同步拍攝兩歌MV

過去Jeremy推出的歌曲,都總會帶有妖魅味道,但今次新歌換來慘情作品〈You First〉,由首度合作的謝芊彤作曲、周耀輝填詞、王雙駿編曲及監製,帶有台灣感覺的旋律,更觸發Jeremy要到台灣拍MV的念頭,而且一拍更是拍攝兩首歌的MV。 〈You First〉談及情侶分手、吵架時,總會經歷短暫分手階段,當發現仍然很愛對方,想再次見面時,猜想誰會先開口表示掛念對方,想再次在一起的心情。Jeremy介紹班底道:「芊彤話睇完我舞台表演後,就覺得呢首歌好適合我,我聽完Demo好開心,同埋一聽就覺得呢啲歌好適合交俾周耀輝老師去填,所以會見到份詞好淒美。編曲方面,Carl Suk(王雙駿)擺咗好多心機,同MV互相配合,有懸疑感,令到成件事張力更大。」Jeremy形容,芊彤的Demo很有台灣感覺,更令他覺得適合拍一些好似台劇《想見你》的MV劇情,所以這次就特地到台灣拍MV。 〈You First〉的MV帶有少許恐怖感覺,似血腥命案,但其實都只是以顏料表達在愛情中二人爭吵的心痛、痛苦畫面,但同步穿插一些甜蜜回憶,以形成強烈對比。女主角方面,今次找來台灣YouTube Channel「這群人TGOP」的小宮,Jeremy大讚道:「之前都有睇這群人呢個Channel,因為導演Bori都有幫佢哋拍片所以認識小宮,造就今次機會。大家第一次合作,又要演到好似好恩愛嘅情侶,但不論恩愛、悲傷、鬧交小宮都好Pro交到戲,拍攝中途好辛苦好多外景,但小宮都有好好Energy去做呢件事,同佢今次合作十分開心。」 問及今次在台灣最難忘的事情,Jeremy表示:「今次其實係同一時間拍兩隻MV,前一個Shot拍緊〈You First〉,點知下一個Shot就拍緊另一首新歌,中間不停間斷轉換角式,再加上連續3日由朝到晚,已經混淆咗,唔知自己拍緊乜,但出嚟效果又好驚喜!好佩服導演組織能力,係好繁忙又好複雜嘅情況下,都拍得咁好!」要在短時間內轉換角色演繹內心戲,這次可算是大考Jeremy演技了!至於Jeremy提及的另一首新歌,就要等待推出之日,才能公開了。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。