【灣區新聞】舊金山在未來三年內 可能會大幅增加市內的水費和下水道收費（視頻）

June 15, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）市參議會接受了一項提案，而根據該提案，舊金山將在未來三年內大幅增加市內的供水和下水道費用。

這項增加水費的提議是由舊金山公用事業委員PUC會提出，委員會認為需要額外的收入來改善供水和下水道基礎設施。

其中大部份項目已經獲批准，或正在建設中。

根據提案，到第三年家庭住宅每月平均水費，將從目前的62.14 元增加到74.09 元。

另外再加上下水道收費加價，單戶住宅的平均供水和污水處理費用，將從現在的136.34元，增加到第三年的173.53元，平均每年加價8.4%。

目前舊金山的每月平均水費，仍低於洛杉磯及Santa Clara縣，但高於奧克蘭（屋崙）。

奧克蘭加價後的水費將會是每月138元，舊金山公用事業委員會PUC聲稱在加價後的每一美元中，有79仙將用於支付資本項目的債務，或直接為此類項目工作提供資金。

PUC警告指，如果不批准加價，PUC可能無法償還債務，信用評級降低和借貸成本增加或被迫縮減計劃中的改進項目，例如更換水管等工程。

反對者就指有關的議案，建基於錯誤的假設，當中包括預期的舊金山用水需求，此外還有魯莽的工程項目。

舊金山市參事安世輝（Ahsha Safai），提出的一項動議，要求市府的預算及立法分析師核查PUC的水務管理工作，該動議已提交給委員會進一步討論。

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