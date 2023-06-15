【灣區新聞】舊金山市參事佩斯金等人舉行集會 反對市長較早前公佈的預算案裁減住客權益相關預算（視頻）

June 15, 2023 新聞, 灣區新聞, 華人社區, 熱點關注

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市長布里德較早前公佈預算案，裁減了一些住客權益相關計劃超過五百萬的預算，這些撥款容許社區組織，向特別是住在散房的居民提供支援，持反對意見的市民和市參事佩斯金今天舉行集會，指布里德此舉會令住客遇到問題時無從入手。

舊金山市府的住屋規例宣導計劃CEOP及一項散房協作計劃，過去一直容許華協中心及散房家庭團結會等的社區組織，向住客提供外展服務，跟進一些漏水、停電及維修等問題。

華協中心表示兩項計劃為散房住客提供很多切身的服務，包括語言不通的問題。

華協中心形容，裁減這些計劃的經費是災難性，將會大大影響很多住客的居住環境和生活質素。

華協中心的陳建敏說，今天舉行集會加上去到市參議會預算委員會的會議上發言，希望能改變政府的主意。

陳建敏說：「我們希望市府、市長、市參事，全市的人都能支持我們，令我們可以感動到樓宇檢察署，不要削減我們的計劃。」

有市民懇請市府不要削減計劃，說散房家庭團結會為他們解決了不少問題。

市民關妙芬：「我們一家四口之前住在一個不夠十平方呎的房間中，我的長子12歲、幼子3歲，我們共用廚房、廁所和浴室，由於是公用的，所以經常出現維修上的問題。」

市參事佩斯金表示，有必要保留這些計劃：「坦白說，很多散房都是質素欠佳，若無散房組織發聲，散房住客不會獲得其應得的尊嚴。」

布里德提交的預算案，目前正在市參議會預算委員會審議，他們需要在8月1日前將預算案交由市參議會全會表決。

一旦通過,將會交由市長簽署。

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