【娛樂新聞】王嘉儀新歌〈我們的鬼魂〉MV由麥浚龍執導拍出淒美感

王嘉儀繼推出〈自然變態〉及〈淹悶〉兩首電子曲風的作品後,今次找來台灣金曲獎常客陳君豪合寫新歌〈我們的鬼魂〉,而且更有黃偉文作詞,麥浚龍為其MV充當導演,強勁班底令Sophy也在這次製作中走進瘋狂的狀態。 炮製過兩首電子曲風的作品後, Sophy今次〈我們的鬼魂〉回歸抒情歌的懷抱,與曾兩度獲得台灣金曲獎最佳單曲製作人的陳君豪合寫旋律,創作出從淡淡然到盪氣迴腸的歌曲,然後透過Juno引薦,得到了黃偉文加持,寫出最有淒美的詞作。 因應歌曲,擔任今次MV導演的Juno構思了充滿詩意的劇情與畫面,Sophy更要開始練舞。Sophy回憶道:「我哋12月開始排舞,排足2個月,2月底開才開機拍攝。因應劇情,MV裡面我既然獨舞,亦要與舞者一同雙人舞,透過舞蹈表達懷緬對一段以往嘅戀情嘅眷戀同不捨。」 這次由Juno執導〈我們的鬼魂〉MV,Sophy坦言有壓力,她說:「Juno要求好高,就連拍攝班底,有部分都係佢拍電影嘅Crew,對比我以往拍MV嘅模式,係一種升級,因為好多長鏡頭,好少機會可以拍到。」Sophy更指Juno睇景後,更提醒她拍攝前要調節生理時鐘早睡早起,她說:「睇景後Juno打電話俾我,話呢個Shoot即將好辛苦,因為要喺十幾度天氣行入海浪,落完凍水後仲要拍十幾個鐘跳舞。」Sophy見識到Juno的瘋狂,全因要做出最美的畫面,Sophy續說:「拍攝當日要朝早5點開機,因為想捕足日出嘅Magic Hour,拍出嚟好靚,好似一幅畫!但拍嘅當下好記得係2月尾,嗰朝15度,坐喺沙灘海邊,已經凍到傻咗,因為我身上著嘅衫要追求飄逸詩意,係非常艱難,好有挑戰性。」 很有挑戰性的還因為Sophy不懂潛水,但拍攝時卻要一Take過從沙灘走進海浪中,沒入海裡,雖然Sophy事前已學會用潛水用咬咀,海中更有兩位潛水人員帶著氣樽迎接她,但當日因為太大浪,一沒入海裡,Sophy一時間來不及拿起咬咀再潛入水底,結果她免不了飲了幾啖海水,不過Sophy覺得十分值得,她說:「好難短時間內做到好完美,但我好Proud Of呢個作品,Juno佢嘅瘋狂、奇幻構思,將首歌好親密、不捨感覺、情緒一一記錄低,令我感受到Juno電影國度嘅威力,亦令呢個MV成為我歷年來拍過最有電影感嘅MV。」

