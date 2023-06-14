【娛樂新聞】王嘉儀新歌〈我們的鬼魂〉MV由麥浚龍執導拍出淒美感

王嘉儀繼推出〈自然變態〉及〈淹悶〉兩首電子曲風的作品後，今次找來台灣金曲獎常客陳君豪合寫新歌〈我們的鬼魂〉，而且更有黃偉文作詞，麥浚龍為其MV充當導演，強勁班底令Sophy也在這次製作中走進瘋狂的狀態。

炮製過兩首電子曲風的作品後， Sophy今次〈我們的鬼魂〉回歸抒情歌的懷抱，與曾兩度獲得台灣金曲獎最佳單曲製作人的陳君豪合寫旋律，創作出從淡淡然到盪氣迴腸的歌曲，然後透過Juno引薦，得到了黃偉文加持，寫出最有淒美的詞作。

因應歌曲，擔任今次MV導演的Juno構思了充滿詩意的劇情與畫面，Sophy更要開始練舞。Sophy回憶道：「我哋12月開始排舞，排足2個月，2月底開才開機拍攝。因應劇情，MV裡面我既然獨舞，亦要與舞者一同雙人舞，透過舞蹈表達懷緬對一段以往嘅戀情嘅眷戀同不捨。」

這次由Juno執導〈我們的鬼魂〉MV，Sophy坦言有壓力，她說：「Juno要求好高，就連拍攝班底，有部分都係佢拍電影嘅Crew，對比我以往拍MV嘅模式，係一種升級，因為好多長鏡頭，好少機會可以拍到。」Sophy更指Juno睇景後，更提醒她拍攝前要調節生理時鐘早睡早起，她說：「睇景後Juno打電話俾我，話呢個Shoot即將好辛苦，因為要喺十幾度天氣行入海浪，落完凍水後仲要拍十幾個鐘跳舞。」Sophy見識到Juno的瘋狂，全因要做出最美的畫面，Sophy續說：「拍攝當日要朝早5點開機，因為想捕足日出嘅Magic Hour，拍出嚟好靚，好似一幅畫！但拍嘅當下好記得係2月尾，嗰朝15度，坐喺沙灘海邊，已經凍到傻咗，因為我身上著嘅衫要追求飄逸詩意，係非常艱難，好有挑戰性。」

很有挑戰性的還因為Sophy不懂潛水，但拍攝時卻要一Take過從沙灘走進海浪中，沒入海裡，雖然Sophy事前已學會用潛水用咬咀，海中更有兩位潛水人員帶著氣樽迎接她，但當日因為太大浪，一沒入海裡，Sophy一時間來不及拿起咬咀再潛入水底，結果她免不了飲了幾啖海水，不過Sophy覺得十分值得，她說：「好難短時間內做到好完美，但我好Proud Of呢個作品，Juno佢嘅瘋狂、奇幻構思，將首歌好親密、不捨感覺、情緒一一記錄低，令我感受到Juno電影國度嘅威力，亦令呢個MV成為我歷年來拍過最有電影感嘅MV。」