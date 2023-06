【娛樂新聞】雲浩影公主look現身活動 Hillary生日同「阿B」去旅行

雲浩影(Cloud)與劉沛蘅(Hillary)日前出席葡萄酒品牌 Sainte Marguerite en Provence 推出了全新的 Symphonie Rose -Maison Sainte Marquerite宣傳活動,適逢是Hillary的32歲正日生日,大會特意送上生日蛋糕給壽星女一個驚喜。 Hillary甜笑透露男友洪卓立送了她一份「無形」的生日禮物,就是安排與她去一星期旅行。她說:「佢私下去我公司幫我請假,點知佢同我公司啲同事又唔熟喎,遇到好多阻滯。佢唔肯話我知去邊度,淨係叫我帶泳衣。(男友求婚?)佢沒有特別暗示,我都唔敢去幻想,但求婚要跪地係基本嘅,我好簡單同埋好易和氹。」Hillary稱生日正日與家人慶祝,並由男友親自下廚。 至於與男友拍拖多年的Cloud,感情穩定,不抗拒情侶檔接job,寓工作於留下美好回憶,但她表示未到適婚年齡和心態,目前專注事業努力打拼。她認為在求婚一事上,女方是被動,期待將來有驚喜。她說:「做女友有時候唔可以顯得太醒目,讓另一半去發揮男士魅力,例如幫我攞吓重嘢。」預計年底出碟的Cloud,透露新歌以全新曲風和到外地拍MV讓歌迷驚喜。

