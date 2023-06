【灣區新聞】繼Nordstrom百貨公司和商場經營商Westfield決定搬出舊金山市中心後 現時該商場內的戲院亦證實將會撤出 （視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

繼Nordstrom百貨公司和商場經營商Westfield決定搬出舊金山(三藩市)市中心後,現時該商場內的戲院亦證實將會撤出。

根據《舊金山紀事報》報導,Westfield的撤離加劇了Powell街周邊地區的經濟動盪。

Park Hotels & Resorts停止支付舊金山聯合廣場、希爾頓酒店和Parc 55 酒店相關的7.25億美元抵押貸款。

而在Westfield 商場旁邊的Old Navy和Coco Republic也宣佈關閉。

Westfield指Nordstrom的離開,部份原因是因為該區不安全,而警方對猖獗犯罪活動執法不足。

在疫情之前,舊金山市中心在2019年的銷售額為4.55億美元,而2022年銷售額下降了約三分之一,至2.98 億美元。

相反,在南灣的Westfield Valley Fair,同期銷售額增長66%,跟位於洛杉磯的Westfield加州旗艦購物中心,銷售額也增長26%。

與此同時,舊金山Westfield商場內,其他商戶租約部份亦即將到期,例如是商場內H&M的租約將於2024年1月到期。

佔地52,000平方英尺的戲院Century Theatres,租約將於9月到期。

Cinemark今日證實將關閉位於舊金山Westfield商場的Century Theatres,戲院已決定在租期結束前不久永久關閉 。

Coco Republic 也宣布,將關閉在舊金山購物區的商店。

舊金山市長布里德對此事的回應指,已經與 Westfield 多次對話,Westfield顯然沒有對舊金山做出長期承諾。

她又指Westfield希望,完全退出美國市場,聲明指零售業正在發生變化,舊金山將會適應多樣化和更好地利用市區的空間。

而她將繼續支持這個商業區,讓它變得乾淨、安全並吸引人來。

