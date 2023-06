【KTSF 毛皓延報導】

去年年底的世界盃,舊金山的球迷村,吸引了超過一萬二千名球迷,參考上次活動的成功,舊金山將會在下月揭幕的女子足球世界盃,再度設立大銀幕,讓球迷一起免費觀賞球賽。

舊金山市長布里德今天宣佈,將會再次在市內設立免費讓市民觀賞球賽的球迷村。

球迷村的地點分別在,Folsom街200號的戶外場地、Embarcadero廣場、還有金門公園。

免費直播的賽事,包括7月21日,美國對越南、7月26日,美國對荷蘭,以及是16強和8強的賽事。

過去曾四奪女子世界盃的美國,在上兩屆賽事都奪得冠軍,布里德希望可以通過足球將人團結起來,一起為國家隊打氣。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。