【國際新聞】埃及的導遊只准聘用當地人 這要求下埃及導遊以中文導覽讓不少遊客吃驚（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

北非國家埃及歷史悠久，有七大奇景之一的金字塔，一直是許多人的旅遊清單之一，很多人並不知道埃及的導遊只准聘用當地人，在這樣的要求下，埃及導遊以中文導覽，讓不少遊客吃驚。

這是我們埃及第二大，獅身人面像，最大的一個就是我們等一下要去參觀的金字塔。

我現在讓你們看這個石頭，是不是特別硬，硬度比花崗岩還硬。

如果你去埃及旅遊，選擇中文導遊，抵達後發現你的導遊是道道地地的埃及人，卻講得一口流利的中文。

這個神廟1965年已經搬到這裡，這個離原來的位置有300米左右。

埃及中文導遊石頭說：「我2009年開始當英文導遊，然後我們這邊2011年發生革命，就是穆巴拉克下台的革命，從2011年到2014年，我們這邊不太安全，就是我們的國家不太穩定，沒有客人，那時候我離開埃及去中國，我先去中國，我在中國學的中文，我沒有在埃及學中文，我在中國北京學得中文。」

根據埃及規定，職業導遊只能雇用本地人，國外來的旅行團不能帶自己的導遊，甚麼原因呢。

埃及中文導遊李白說：「因為我們這邊的文化還是比較有很多的衝突，埃及以前是四大文明古國，漫漫的歷史特別的長，所以就是不能隨便講，埃及會說中文的人越來越多，現在基本上我們中文導遊，都有幾百個人。」

自己國家的歷史，自己人最清楚，隨著前往埃及的中國遊客一直增加，加上中國在埃及加大力度投資，學中文的人且越來越多，但要在埃及當職業導遊，可不是只會說中文就行，還需要有歷史考古背景。

石頭說：「如果你會說中文，我們這邊有語言大學，在語言大學學了中文，你的中文好，現在你已經畢業了，再學考古歷史，就是要做歷史考試跟考古的考試。」

跟石頭不同的是，李白是開羅大學考古系畢業，學了四年的中文，在中國工作過兩年。

古埃及歷史複雜，王朝神廟人物眾多，不僅要熟記這些歷史，這些埃及導遊更要用清晰易懂的中文講出來，讓遊客都十分佩服。

李白說：「因為這個是學習方面的，有這個工作經驗的話，如果是一個內容講多了，講多的話，那就是每一次你要增加一部份，你就知道是從什麼時候開始，到什麼時候可以結束，然後你可以把這時間分得很好，比如說在一個景點就不能多講，而且也不能少講，而且你講多話，有可能你中間有講很多廢話，所以你必須要把重點給遊客講，而且來這邊旅遊他不是來這邊上課，所以你還是不要講很多，複雜的事情，複雜的名字，最主要是他們能夠聽得明白，大概的意思就可以了。」

或許許多人遊客，是因金字塔慕名而來，但是來到埃及後，卻深深被這個國家的文化歷史所吸引。

這些導遊講解遠比我們在歷史課本學得還多，儘管導遊李白說，遊客不是來這邊上課，但是遊客們還是認為。

遊客：「事實上我這次來，只有一天休假，另外上了十天埃及歷史課。」

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