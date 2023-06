【國際新聞】埃及的導遊只准聘用當地人 這要求下埃及導遊以中文導覽讓不少遊客吃驚（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

北非國家埃及歷史悠久,有七大奇景之一的金字塔,一直是許多人的旅遊清單之一,很多人並不知道埃及的導遊只准聘用當地人,在這樣的要求下,埃及導遊以中文導覽,讓不少遊客吃驚。

這是我們埃及第二大,獅身人面像,最大的一個就是我們等一下要去參觀的金字塔。

我現在讓你們看這個石頭,是不是特別硬,硬度比花崗岩還硬。

如果你去埃及旅遊,選擇中文導遊,抵達後發現你的導遊是道道地地的埃及人,卻講得一口流利的中文。

這個神廟1965年已經搬到這裡,這個離原來的位置有300米左右。

埃及中文導遊石頭說:「我2009年開始當英文導遊,然後我們這邊2011年發生革命,就是穆巴拉克下台的革命,從2011年到2014年,我們這邊不太安全,就是我們的國家不太穩定,沒有客人,那時候我離開埃及去中國,我先去中國,我在中國學的中文,我沒有在埃及學中文,我在中國北京學得中文。」

根據埃及規定,職業導遊只能雇用本地人,國外來的旅行團不能帶自己的導遊,甚麼原因呢。

埃及中文導遊李白說:「因為我們這邊的文化還是比較有很多的衝突,埃及以前是四大文明古國,漫漫的歷史特別的長,所以就是不能隨便講,埃及會說中文的人越來越多,現在基本上我們中文導遊,都有幾百個人。」

自己國家的歷史,自己人最清楚,隨著前往埃及的中國遊客一直增加,加上中國在埃及加大力度投資,學中文的人且越來越多,但要在埃及當職業導遊,可不是只會說中文就行,還需要有歷史考古背景。

石頭說:「如果你會說中文,我們這邊有語言大學,在語言大學學了中文,你的中文好,現在你已經畢業了,再學考古歷史,就是要做歷史考試跟考古的考試。」

跟石頭不同的是,李白是開羅大學考古系畢業,學了四年的中文,在中國工作過兩年。

古埃及歷史複雜,王朝神廟人物眾多,不僅要熟記這些歷史,這些埃及導遊更要用清晰易懂的中文講出來,讓遊客都十分佩服。

李白說:「因為這個是學習方面的,有這個工作經驗的話,如果是一個內容講多了,講多的話,那就是每一次你要增加一部份,你就知道是從什麼時候開始,到什麼時候可以結束,然後你可以把這時間分得很好,比如說在一個景點就不能多講,而且也不能少講,而且你講多話,有可能你中間有講很多廢話,所以你必須要把重點給遊客講,而且來這邊旅遊他不是來這邊上課,所以你還是不要講很多,複雜的事情,複雜的名字,最主要是他們能夠聽得明白,大概的意思就可以了。」

或許許多人遊客,是因金字塔慕名而來,但是來到埃及後,卻深深被這個國家的文化歷史所吸引。

這些導遊講解遠比我們在歷史課本學得還多,儘管導遊李白說,遊客不是來這邊上課,但是遊客們還是認為。

遊客:「事實上我這次來,只有一天休假,另外上了十天埃及歷史課。」

