【灣區新聞】San Mateo縣府行政官Mike Callagy 詳細說明Millbrae市買酒店變過渡房的政策（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台昨天獨家報導了,關於San Mateo縣府打算購買位於Millbrae市的La Quinta Inn作為過渡住宅,多名市民在昨晚Millbrae市議會上發言關切

,San Mateo縣府行政官Mike Callagy今天接受本台專訪,就縣府的相關決策和進度詳細說明。

位於Millbrae市,El Camino Real 1390號的這間 La Quinta Inn,有約一百個房間,隸屬於Wyndham酒店集團。

Millbrae市議會昨晚的會議,多位關注縣府計劃購買旅館的市民在公共發言時間表達意見。

發言居民Chen說:「如果La Quinta轉變成無家可歸收容所,會有很多從捷運來的無家人士,通過El Camino Real到那個地方La Quinta Inn。」

發起請願人士江李自安 說:「我們很依賴旅館房間稅作為我們的稅收,所以損失了那有99間房間的旅館,對於本市將是毀滅性的。」

不過會中也有贊成縣府將該旅館購下轉為過渡住宅的意見,表示完全不擔心安全問題,支持給予無家可歸人士安置。

面對民眾的憂慮,San Mateo縣府行政官Mike Callagy,今天接受本台專訪時回應表示。

Mike Callagy說:「我當然能理解他們的擔憂,但是他們真的不需要擔心任何事。」

Callagy證實在昨天San Mateo縣議會的閉門會議上,已經批准縣府申請,加州Homekey計劃資金,準備購買縣內兩家旅館,不過基於交易還在協商中,而且屬於縣議會閉門討論的議題,暫時無法披露到底是哪兩家旅館,也無法證實是否包括Millbrae的La Quinta Inn。

但他向本台明確說明,購買兩家旅館後的具體用途。

Mike Callagy說:「這些旅館將不會被用作收容所,或是進進出出的住房,它們將是永久性的可負擔住房,所以這會是可負擔住房社區,跟我們在縣內到處可見的一樣,住在這裡的人們就會是Millbrae的永久居民,跟其他公寓社區一樣的,這些單位將是全天候的開放式住宅單位。」

Callagy向本台證實,縣議會批准購買旅館案的金額龐大,將超過四千萬元。

如果獲州府Homekey計劃批准,主要將由該計劃撥款,目前還在和旅館業主談判的階段,並等待州府批准撥款,仍未能對外公布。

針對反對人士批評決策過程缺乏透明,Callagy也做出解釋。

Mike Callagy說:「問題在這裡,有時候我們不想本末倒置,我們要確保工作中達成交易了才去告訴社區,才去告訴市議會。」

Callagy預期在數週後,縣府會召開社區會議,就買下旅館的重新利用通知民眾並回答問題,並強調購買旅館來改變成住房,將更快更有效率增加可負擔住房。

Mike Callagy說:「這兩家旅館共有150個房間,我們能在六個月內把它們轉變(為住宅),那是非常棒的,比起興建全新建築開銷大為減少,所以我們才能達成功能性零目標。」

在無家可歸者問題上,San Mateo縣設下了”functional zero”目標,代表要讓該縣的無家可歸人口是罕見的、短暫的,而且永遠不會長期存在。

該縣透過州府撥款,先前已經購買了五家旅館,轉作永久或過渡性住宅。

其中四家經費來自Homekey計劃,一項州府在疫情期間設立,協助地方政府購買旅館,為無家可歸者提供房屋的計劃。

San Mateo縣府共收到1億4千5百萬元Homekey撥款,也幫助縣府於Redwood City 275 Blomquist街,成立縣內首個導航中心,並在上個月全新開幕

,現在則會再新增購買兩家。

根據縣政府二月份的統計,該縣大約有1092人無家可歸,較2019年時增加兩成。

昨天早上在San Mateo縣議會,有一位南舊金山市居民呼籲縣政府停止與該市South Airport Blvd一帶的旅館,就轉換為過渡性住宅展開購買物業協商,因為擔心當地的孩童安全。

