【加州新聞】有州參議員提出立法 限制商戶要求店員與匪徒正面衝突（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

隨著商店盜竊案的上升,有州參議員提出立法,限制商戶要求店員與匪徒正面衝突,以保護店員的安全,但這項法案卻引來零售業界反對聲浪,指這是在鼓勵匪徒盜竊。

這是兩個月前在,舊金山(三藩市)Market街一間Walgreens發生的搶劫案,保安人員與涉嫌盜竊的Banko Brown發生衝突,一陣扭打後保安開槍擊斃Brown。

類似的案件也在Pleasanton的一間Home Depot發生,一名保安在阻止搶匪時被擊斃。

加州參議員Dave Cortese,提出SB533法案,禁止商戶強迫其員工,與正在盜竊的歹徒正面對峙,法案也要求僱主為員工提供訓練,該如何面對持槍搶匪。

SB553旨在確保,一般職員不會感到壓力,被迫置身於危險之中,而保安人員或其他受聘維護安全的職員,就不列入法案的規範之內。

民間有反對人士指出,該法案的文字太過模糊,將鼓勵員工袖手旁觀,也可能導致罪案更大幅的上升。

加州零售商協會甚至表示,這項法案擺明就是在告訴匪徒,歡迎到店內偷竊。

事實上2014年通過的47號州提案,已經將價值低於$950的物品竊案列為輕罪。

而輕罪的判刑最高是服刑六個月、罰金$1,000,但有調查也發現,警方對於這些案件,往往是直接不辦理。

加州零售商協會認為,47號提案已經導致盜竊案大幅增加。

