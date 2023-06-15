【加州新聞】有州參議員提出立法 限制商戶要求店員與匪徒正面衝突（視頻）

June 15, 2023 新聞, 灣區新聞, 加州新聞, 熱點關注

【KTSF 傅景竑報導】

隨著商店盜竊案的上升，有州參議員提出立法，限制商戶要求店員與匪徒正面衝突，以保護店員的安全，但這項法案卻引來零售業界反對聲浪，指這是在鼓勵匪徒盜竊。

這是兩個月前在，舊金山（三藩市）Market街一間Walgreens發生的搶劫案，保安人員與涉嫌盜竊的Banko Brown發生衝突，一陣扭打後保安開槍擊斃Brown。

類似的案件也在Pleasanton的一間Home Depot發生，一名保安在阻止搶匪時被擊斃。

加州參議員Dave Cortese，提出SB533法案，禁止商戶強迫其員工，與正在盜竊的歹徒正面對峙，法案也要求僱主為員工提供訓練，該如何面對持槍搶匪。

SB553旨在確保，一般職員不會感到壓力，被迫置身於危險之中，而保安人員或其他受聘維護安全的職員，就不列入法案的規範之內。

民間有反對人士指出，該法案的文字太過模糊，將鼓勵員工袖手旁觀，也可能導致罪案更大幅的上升。

加州零售商協會甚至表示，這項法案擺明就是在告訴匪徒，歡迎到店內偷竊。

事實上2014年通過的47號州提案，已經將價值低於$950的物品竊案列為輕罪。

而輕罪的判刑最高是服刑六個月、罰金$1,000，但有調查也發現，警方對於這些案件，往往是直接不辦理。

加州零售商協會認為，47號提案已經導致盜竊案大幅增加。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*