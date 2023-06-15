【加州新聞】有州參議員提出立法 限制商戶要求店員與匪徒正面衝突（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

隨著商店盜竊案的上升，有州參議員提出立法，限制商戶要求店員與匪徒正面衝突，以保護店員的安全，但這項法案卻引來零售業界反對聲浪，指這是在鼓勵匪徒盜竊。

這是兩個月前在，舊金山（三藩市）Market街一間Walgreens發生的搶劫案，保安人員與涉嫌盜竊的Banko Brown發生衝突，一陣扭打後保安開槍擊斃Brown。

類似的案件也在Pleasanton的一間Home Depot發生，一名保安在阻止搶匪時被擊斃。

加州參議員Dave Cortese，提出SB533法案，禁止商戶強迫其員工，與正在盜竊的歹徒正面對峙，法案也要求僱主為員工提供訓練，該如何面對持槍搶匪。

SB553旨在確保，一般職員不會感到壓力，被迫置身於危險之中，而保安人員或其他受聘維護安全的職員，就不列入法案的規範之內。

民間有反對人士指出，該法案的文字太過模糊，將鼓勵員工袖手旁觀，也可能導致罪案更大幅的上升。

加州零售商協會甚至表示，這項法案擺明就是在告訴匪徒，歡迎到店內偷竊。

事實上2014年通過的47號州提案，已經將價值低於$950的物品竊案列為輕罪。

而輕罪的判刑最高是服刑六個月、罰金$1,000，但有調查也發現，警方對於這些案件，往往是直接不辦理。

加州零售商協會認為，47號提案已經導致盜竊案大幅增加。

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