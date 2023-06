【娛樂新聞】柳應廷〈JM單身9〉MV上架 於瘋人院世界狂換趣怪造型 　

繼〈MM7〉後,柳應廷以瘋狂概念拍攝最新作品〈JM單身9〉的MV,以宣揚單身多好! 今次Jer與導演一同構思了彷如實驗室的場景,靈感來自電影《單身動物園》(Lobster),Jer介紹MV概念道:「其實歌同MV創作都來自呢部戲,而喺MV裡面,如果30歲仲係單身,女王(林千渟 飾)就會將我變做一樣物品,但我違抗命令,到最尾遇到單身樂隊,同呢隊樂隊自由自在地搵生活嘅價值。」 MV中的樂隊,其實是Jer於今年組成的樂隊One Orchestra,Jer道:「上次〈人類群星閃耀時〉已經同Carl Suk(王雙駿)一齊喺MV表演,今年我哋組咗一隊One Orchestra,喺上一首〈從零開始的新世界〉大家已經幫我做歌,亦諗住隊Band係For我現場演出嘅,但今次大家先喺我嘅MV參與演出,不過爭咗The Hertz 嘅Herman,如果佢Join到,就好似六神合一嘅感覺。」 在〈JM單身9〉中,Jer今次換上多個趣怪造型,當中必備元素,就是獨特的眼妝,配以粉紅色隱形眼鏡,不過當中辛酸,只有Jer自己知。Jer解釋:「因為MV拍攝時間長達20小時 ,雙眼已經乾到一眨眼副Con已經甩咗出嚟,最尾嗰Part決定除咗佢,雖然冇Con個造型好似欠缺咗一啲嘢,而且又辛苦,但都值得,因為拍嘅Shot都好好玩!」一說到趣怪,大家必定聯想到Jer另一首歌〈MM7〉的MV,但Jer卻覺得今次來得更瘋狂!「比起〈MM7〉,無論係Props、Setting,今次仲瘋狂啲,因為個MV一開始我已經係入咗瘋人院世界,另外就係妝容比〈MM7〉更勁。」 〈JM單身9〉這歌其實在談及單身的好,問到Jer現在是否享受單身,他說:「單身都唔係一件壞事,人長大咗都需要有自己嘅空間,做好多自己嘅嘢,例如創作、增值自己,就算單身嘅朋友遇唔到另一半,都可以Enjoy而家嘅獨活時間。」

