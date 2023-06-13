【娛樂新聞】師姐黃淑蔓生日大晒雪糕任食 希望馮允謙送五首歌做生日禮物

「唱作王子」馮允謙(Jay)和「寰亞孻女」黃淑蔓(Feanna)近日為Häagen-Dazs拍攝了全新一輯廣告，日前一同出席品牌於MOKO新世紀廣場舉辦的《A Spoonful of Macaron》活動，Jay又在活動上與Feanna合唱冧歌《報復式浪漫》，又為Feanna送上生日驚喜。

活動上，Jay與Feanna分享日前拍攝雪糕宣傳片趣事，Feanna自爆當日吃了約十杯雪糕，但她偷偷地數到Jay比她吃得更多，懷疑他當日是為了吃更多雪糕而不斷NG，令Jay哭笑不得。

雖然Feanna年紀小，但比Jay較早加入公司，所以一直被他稱「師姐」。Jay表示送了蛋糕及雪糕給師姐外，更容許她做一件事，他笑說：「我仲允許Feanna着4吋高跟鞋，因為我個子唔高，平時佢會遷就唔著咁高，今日佢大晒，佢話著高啲佢靚啲。平時我唱K係『咪霸』要自己個人唱晒，今日佢生日，就同佢合唱。（仲有咩表示？）當然我仲會請師姐食飯啦！」

Feanna表示生日願望是世界和平，及今年可以再推出唱碟，並希望Jay可以送5首歌給她。Jay就笑稱自己都唔夠歌，公司已叫他寫多些新歌，加上還有很多歌債未還，所以近日都推了很多朋友聚會，專心寫歌。Feanna就大爆去年Jay已說寫歌給她，但至今仍未收到。Jay就解釋同釗鋒已寫了一首歌給她，但覺得未夠好，所以未能送給師姐。

剛推出新歌《尋找隱世巨聲》的Jay，找來《全民造星V》其中4位參賽者拍MV，Jay坦言不想令人覺得他偏心，表示有機會都會與其他參賽者合作。