【娛樂新聞】師姐黃淑蔓生日大晒雪糕任食 希望馮允謙送五首歌做生日禮物

「唱作王子」馮允謙(Jay)和「寰亞孻女」黃淑蔓(Feanna)近日為Häagen-Dazs拍攝了全新一輯廣告,日前一同出席品牌於MOKO新世紀廣場舉辦的《A Spoonful of Macaron》活動,Jay又在活動上與Feanna合唱冧歌《報復式浪漫》,又為Feanna送上生日驚喜。 活動上,Jay與Feanna分享日前拍攝雪糕宣傳片趣事,Feanna自爆當日吃了約十杯雪糕,但她偷偷地數到Jay比她吃得更多,懷疑他當日是為了吃更多雪糕而不斷NG,令Jay哭笑不得。 雖然Feanna年紀小,但比Jay較早加入公司,所以一直被他稱「師姐」。Jay表示送了蛋糕及雪糕給師姐外,更容許她做一件事,他笑說:「我仲允許Feanna着4吋高跟鞋,因為我個子唔高,平時佢會遷就唔著咁高,今日佢大晒,佢話著高啲佢靚啲。平時我唱K係『咪霸』要自己個人唱晒,今日佢生日,就同佢合唱。(仲有咩表示?)當然我仲會請師姐食飯啦!」 Feanna表示生日願望是世界和平,及今年可以再推出唱碟,並希望Jay可以送5首歌給她。Jay就笑稱自己都唔夠歌,公司已叫他寫多些新歌,加上還有很多歌債未還,所以近日都推了很多朋友聚會,專心寫歌。Feanna就大爆去年Jay已說寫歌給她,但至今仍未收到。Jay就解釋同釗鋒已寫了一首歌給她,但覺得未夠好,所以未能送給師姐。 剛推出新歌《尋找隱世巨聲》的Jay,找來《全民造星V》其中4位參賽者拍MV,Jay坦言不想令人覺得他偏心,表示有機會都會與其他參賽者合作。

