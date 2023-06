【加州新聞】加州多個大眾運輸系統 有望獲得加州州府救助補貼 推遲因嚴重赤字要削減服務的決定（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

包括灣區捷運BART,以及舊金山(三藩市)交通局SFMTA在內,加州多個大眾運輸系統有望獲得加州州府救助補貼,從而推遲因為嚴重赤字,而必須要削減服務的決定。

根據舊金山紀事報報導,加州州議會昨晚宣布,將取消州長紐森今年一月宣布的削減運輸撥款20億元預算的計劃,允許加州的大眾運輸機構,可以彈性動用保留資金撥款,來支付提供服務所需的開銷。

此外,根據加州眾議院和加州參議院達成的預算協議,加州的運輸機購還將在三年期間,從加州減碳排放基金,獲得11億元用於營運資金。

如果州長紐森批准這兩項運輸救助計劃,將有助於推遲大眾運輸機構為面臨嚴重赤字而做的削減服務決定。

包括灣區捷運BART,舊金山Muni公車以及其他的運輸系統,都預測如果真的出現”斷崖式”的財赤只好削減服務。

包括BART和舊金山Muni,都預測在2025年將會用光,因應疫情維持營運的聯邦補助金,進而出現”財政懸崖”。

如果加州沒有及時介入,今年秋季就會大幅削減服務,例如BART周末不營運,或是部分舊金山公車路線取消。

加州預算案的通過期限為本週四,有關預算必須獲得州議會通過,並得到州長紐森簽署。

目前尚不清楚有多少減碳排放基金,挪出的11億元,具體有多少資金會撥給灣區的大眾運輸機構。

代表舊金山的州參議員,Scott Wiener威善高稱,這個協議是非常正面的第一步,確保加州大眾運輸的未來。

他的辦公室預計,這11億元當中可能有4億元會撥給灣區的運輸機構。

