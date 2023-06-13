【加州新聞】有州議員提出法案 建議房東收取押金降低為一個月 減輕房客的負擔（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

根據現行加州法律，房東可以向租客收取最高兩個月房租作為押金，不過有州議員提出法案，建議將押金金額降低為一個月房租，減輕房客的負擔。

加州房租高昂，房客剛租到一個公寓單位時，第一個月的租金加上押金，可能輕易就超過一萬元。

因為現行加州法律，允許房東索取的押金最高可達兩個月房租，而如果是附帶家具的出租單位，更可以索取三個月房租作為押金。

The Mercury News報導指出，加州AB12號法案，由代表舊金山（三藩市）的州眾議員楊馳馬Matt Haney提出。

目標是希望結束高額租房押金負擔，將押金金額減少至相等於一個月房租。

適用對象包括大多數的公寓，共渡房屋以及獨立屋，此舉將幫助加州約1700萬個租房人士，較容易負擔租房居住。

提出法案的民主黨籍州議員楊馳馬認為，高昂的租金讓不少租屋人士必須靠借貸籌措這筆錢，或是只好降低標準，住在較擁擠甚至不安全的地方。

目前該法案已經於上個月於州眾議院通過，並送交州參議院審議，不過多數共和黨議員表態反對，認為新的法規將會導致房東退出租屋市場，從而讓加州的住房更為短缺。

不過支持者則認為，目前房租價格持續在上漲，法案有其必要。

以灣區來說，根據租房網站 Apartment List 的價格，兩房的公寓單位租金中位數，在聖荷西和舊金山大約是超過$2,500 ，而奧克蘭（屋崙）則是約$1,750 。

另外根據學術研究機構Bay Area Equity Atlas數據，灣區九個縣幾乎一半的租客，房租開銷超過他們收入的三成。

然而房東也有話要說，有房東表示現行關於押金的規定已經很嚴格，如果AB12號法案通過，當房東碰上不付房租或是損壞物業的租客，房東將會面臨財務危機。

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