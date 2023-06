【全國消息】一輛貨車在費城95州際公路立交橋下著火 導致一段公路部份倒塌 需數月才恢復正常 （視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

昨日早上一輛貨車在費城地區的95州際公路天橋底著火,導致一段公路部份倒塌,官員們表示可能需要幾個月的時間才能恢復正常。

火災位於State Road上的Cottman大道。

昨日清早上6點左右,一架油罐車在東岸費城在95號州際公路下著或燃燒。

目擊者Mark Fusetti說:「我最初的反應是,這是一場灌木叢火災。」

Mark Fusetti當時正在95州際公路南行車道上行駛,前往機場接他的兒子,這時他看到周圍冒著濃濃的黑煙,他用手機拍下這個情況。

有居民亦聽到爆炸聲:「看起來很混亂,我想知道我家附近發生了什麼。」

警方說這輛油罐貨車在著火時,裝有8500加侖汽油。

火焰非常猛烈,最終導致上面高速公路的北行一側倒塌了。

賓夕法尼亞州交通部長Mike Carroll說:「我們後面的95號公路路段,每天有大約16萬輛汽車使用,一條非常繁忙的州際公路,可能是我們地區最繁忙的州際公路。」

