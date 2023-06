【灣區新聞】三藩市在週末先後發生槍擊案 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市立大學附近發生槍擊案,兩男三女受傷,而Mission區上星期五晚上也發生槍擊案,造成9人受傷,警方表示正搜尋一名可能涉案的拉美裔男子,這名男子在東灣屋崙正因一宗謀殺案而被通緝。

警方指,前日星期六晚上約11點54分,Ocean Avenue 300號的一間商舖內發生槍擊案。

這裡距離Ingleside警局、Balboa Park捷運站和市立大學,全部都是幾分鐘車程以內。

警員到場後,發現兩名男子和一名女子受槍傷,三人送院治理,警方指正調查案件。

而針對Mission區的槍擊案,三藩市警方表示正搜尋名叫Javier Campos的男子,據信他來自三藩市,亦是幫派Sureño的成員。

警方指閉路電視畫面拍到,案發時一架Mercedes汽車從事發現場加速逃去,車牌號碼是9BPT146,根據警方,Campos和這架車有關,警方正搜尋他的行蹤。

此外,他在San Mateo和Alameda縣都因非法持槍被當局發出手令,而在屋崙就因為一宗謀殺案被通緝。

至於Mission區的槍擊案,發生在上星期五晚上約九點,地點是24街夾Treat Avenue,距離24街捷運站不遠,當時現場正舉行街頭派對。

一名19歲女子、七名22歲至35歲男子,及一名身份未知的人中槍受傷,其中一人情況危殆。

警方指涉案槍手仍然在逃,形容這宗是有目標的個別事件,槍手不對公眾構成威脅。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。