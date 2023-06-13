【灣區新聞】三藩市在週末先後發生槍擊案 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】
舊金山（三藩市）市立大學附近發生槍擊案，兩男三女受傷，而Mission區上星期五晚上也發生槍擊案，造成9人受傷，警方表示正搜尋一名可能涉案的拉美裔男子，這名男子在東灣屋崙正因一宗謀殺案而被通緝。
警方指，前日星期六晚上約11點54分，Ocean Avenue 300號的一間商舖內發生槍擊案。
這裡距離Ingleside警局、Balboa Park捷運站和市立大學，全部都是幾分鐘車程以內。
警員到場後，發現兩名男子和一名女子受槍傷，三人送院治理，警方指正調查案件。
而針對Mission區的槍擊案，三藩市警方表示正搜尋名叫Javier Campos的男子，據信他來自三藩市，亦是幫派Sureño的成員。
警方指閉路電視畫面拍到，案發時一架Mercedes汽車從事發現場加速逃去，車牌號碼是9BPT146，根據警方，Campos和這架車有關，警方正搜尋他的行蹤。
此外，他在San Mateo和Alameda縣都因非法持槍被當局發出手令，而在屋崙就因為一宗謀殺案被通緝。
至於Mission區的槍擊案，發生在上星期五晚上約九點，地點是24街夾Treat Avenue，距離24街捷運站不遠，當時現場正舉行街頭派對。
一名19歲女子、七名22歲至35歲男子，及一名身份未知的人中槍受傷，其中一人情況危殆。
警方指涉案槍手仍然在逃，形容這宗是有目標的個別事件，槍手不對公眾構成威脅。
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