【灣區新聞】灣區一群由香港人造成的排球隊 在南灣Sunnyvale的聯賽勇奪冠軍

【KTSF 毛皓延報導】

灣區一群來自香港的排球愛好者,造成了一隊排球隊「港燃 Balls on Fire」,之後參加了南灣Sunnyvale的聯賽,最後更勇奪冠軍,介紹一下這支全香港人的排球隊。

「港燃 Balls on Fire」,在七、八個月前成立,每個星期都在,東灣Fremont的香港人社區中心練習。

教練黃德偉:「我在香港的時候一直都有參加聯賽,過到來之後發現也有機會打,但是機會就不多。」

「港燃」的教練黃德偉說,一開始其實是在教會的場地打球,之後香港人社區中心找他合作。

黃德偉:「不如我們直接成立一隊球隊,有多點打球的機會,或者有多點比賽的機會,所以就成立了。」

黃德偉說球隊中有男有女,全部都是香港人和他們的子女,當中有些成員在這裡出生。

黃德偉:「因為你看到有些小朋友,有些可能12、13歲至21歲左右,他們可能在這裡出生,但大部分都會廣東話,我們教導時主要都是用廣東話教。」

黃德偉說球隊成立初期,只是想週末時有打球的機會 。

黃德偉:「但是一步一步走的時候,開始想練習得好一點,想打得好一點,再繼續時我們就開始想,不如我們嘗試參加一些本地的聯賽,除了可以鍛鍊我們的球技,亦可以給我們一些目標。」

球隊最近在南灣Sunnyvale參加聯賽,總共有六支南灣的球隊參加,最終「港燃」奪得冠軍。

黃德偉:「當然是開心,因為我們沒有想過成績這麼好,其實我們有兩個階段的比賽,有一個單循環的環節與每一隊都對壘。」

他說當時的成績不是最好,只是排第三左右,但到決賽時有很多粉絲捧場,大家的士氣特別高昂。

黃德偉:「因為很多他們的家人來打氣,加上那時是母親節,不知道別人是否要慶祝,有些主力就不在場,我們就變強了,人們就變弱了,所以最後就取得冠軍。」

他希望球隊未來發展,將會參加更多不同比賽、鍛煉球技亦可以給予家長除了照顧小孩外,還有其他的活動。

黃德偉:「希望繼續發展,可以吸引他們的小孩加入一起打排球,出一身汗,那就很好了。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。