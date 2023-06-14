【灣區新聞】灣區一群由香港人造成的排球隊 在南灣Sunnyvale的聯賽勇奪冠軍

【KTSF 毛皓延報導】

灣區一群來自香港的排球愛好者，造成了一隊排球隊「港燃 Balls on Fire」，之後參加了南灣Sunnyvale的聯賽，最後更勇奪冠軍，介紹一下這支全香港人的排球隊。

「港燃 Balls on Fire」，在七、八個月前成立，每個星期都在，東灣Fremont的香港人社區中心練習。

教練黃德偉：「我在香港的時候一直都有參加聯賽，過到來之後發現也有機會打，但是機會就不多。」

「港燃」的教練黃德偉說，一開始其實是在教會的場地打球，之後香港人社區中心找他合作。

黃德偉：「不如我們直接成立一隊球隊，有多點打球的機會，或者有多點比賽的機會，所以就成立了。」

黃德偉說球隊中有男有女，全部都是香港人和他們的子女，當中有些成員在這裡出生。

黃德偉：「因為你看到有些小朋友，有些可能12、13歲至21歲左右，他們可能在這裡出生，但大部分都會廣東話，我們教導時主要都是用廣東話教。」

黃德偉說球隊成立初期，只是想週末時有打球的機會 。

黃德偉：「但是一步一步走的時候，開始想練習得好一點，想打得好一點，再繼續時我們就開始想，不如我們嘗試參加一些本地的聯賽，除了可以鍛鍊我們的球技，亦可以給我們一些目標。」

球隊最近在南灣Sunnyvale參加聯賽，總共有六支南灣的球隊參加，最終「港燃」奪得冠軍。

黃德偉：「當然是開心，因為我們沒有想過成績這麼好，其實我們有兩個階段的比賽，有一個單循環的環節與每一隊都對壘。」

他說當時的成績不是最好，只是排第三左右，但到決賽時有很多粉絲捧場，大家的士氣特別高昂。

黃德偉：「因為很多他們的家人來打氣，加上那時是母親節，不知道別人是否要慶祝，有些主力就不在場，我們就變強了，人們就變弱了，所以最後就取得冠軍。」

他希望球隊未來發展，將會參加更多不同比賽、鍛煉球技亦可以給予家長除了照顧小孩外，還有其他的活動。

黃德偉：「希望繼續發展，可以吸引他們的小孩加入一起打排球，出一身汗，那就很好了。」

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