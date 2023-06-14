首次購屋者買房 舊金山推出貸款援助計劃 最高金額達五十萬元



【KTSF 古琳嘉報導】

為了幫助首次購屋者買房，舊金山推出貸款援助計劃，最高金額達五十萬元，用作購買市場價房屋的首付，要如何申請?

舊金山市府推出市場價房屋的首付援助貸款計劃DALP ，透過市長住房和社區發展辦公室MOHCD向首次購屋人士，提供最高五十萬元的援助貸款

這筆錢必須做為購買自住住宅的首付down payment，申請人必須過去三年內沒有擁有住宅物業

申請過程有三個步驟：第一步要完成首次購屋者教育並獲得證書，第二步則要從市長住房和社區發展辦公室批准的金融機構，得到房貸預批pre-approval，列明市價房屋的售價，購屋者第一筆房貸金額，以及政府提供的貸款援助金額

第三步就是在今年7月14日之前，提交完整的申請表和相關文件，接著就會抽籤決定誰是幸運兒

根據官網資訊，首付援助貸款計劃DALP，是無聲的第二筆貸款，即是購屋者須自備一定的首付，而政府的首付援助是第二筆貸款，不需要每月償還付款，可以按市價任何時間出售房屋，當你出售時則償還本金，加上與政府公平分享房屋升值的收益

申請首次購房貸款援助，的收入限制也很寬鬆，一人家庭年薪不超過201,700 元，兩人家庭年薪不超過230,600 美元

要注意的是，千萬不要重複提交，因為重複提交的兩份申請表，都會被取消資格

申請表提交作業已在5月15日展開，並在7月14日下午五點截止

之後將在8月1日抽籤，並在8月8日公布抽籤結果

申請表格的連結

https://sf-gov.translate.goog/reports/may-2023/downpayment-assistance-loan-program-dalp?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=en-US

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。