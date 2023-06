舊金山華埠的中華文化中心 《RISE: A Youth Art Exhibition》 展出七位高中生的作品 探討各自在舊金山長大的經歷及身份認同

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山華埠的中華文化中心,現正舉辦一場青年藝術展《RISE: A Youth Art Exhibition》展出七位當地高中生的作品,探討各自在舊金山長大的經歷,與自己的身份認同

舊金山中華文化中心《Generation Chinatown華埠世代》的《RISE: A Youth Arts Exhibition》藝術展於上週五開展

在現場除了看到各式展品,我們也有機會採訪到幾位年輕的藝術家

青年藝術家SB MiCAHHH 張海杉:「我有很多種藝術創作,但我背後的作品幾乎都是繪畫。」

張海杉剛剛從Lincoln高中畢業,他身後的作品包括毛筆畫、油畫、還有雕塑,他說的創作靈感大多,來自於中國傳統神話,但是加入一些酷兒元素,來探討與異性戀不同的性取向或性別認同,藉此融合他的華裔背景以及對自己的性別認同

張海杉又認為在舊金山長大對他的創作理念,有非常大的影響

張海杉:「這(創作)很大一部分與居住在舊金山有關,這是個非常崇尚自由主義的地方,我認為這影響了我很多的創作,舊金山也有很多很厲害的藝術家,在我成長階段啟發我創作更多藝術品。」

另一位藝術家是Galileo高中,下個學期念12年級的Jennifer,他則認為在舊金山長大,對他的身份認同帶來相當大的衝擊

青年藝術家Jennifer:「身為亞裔美國人並擁有這樣的面孔,真的對我影響很深,因為我常常來華埠,但同時我的身份認同上,又徘徊在華裔及美國裔之間,例如有些人會以為我的長相,不認為我會說中文,所以對我來說,舊金山是個具有挑戰性的生長環境。」

Jennifer透過藝術創作,尋找自己的身份認同,並推廣包容及自愛,也與大家分享這個心路歷程

本次參展的七位年輕藝術家都是《華埠世代》青年藝術家駐留計劃,所培養出的在地高中生

這次的展覽名為《RISE》,也就是崛起的意思,象徵這個年輕世代,透過他們的觀點及創作力,探討如何在自己所在的社區中建立歸屬感

《RISE》將持續向公眾,免費開放至6/23

開放時間是每週二至週五,下午一點至四點

地點是舊金山華埠舊呂宋巷Ross Alley 41 號

有興趣的觀眾朋友可以,親自到場支持這些當地青年的藝術作品

