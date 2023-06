【娛樂新聞】馮允謙率造星愛將拍新歌MV 四子揚言要保護溫柔的Jay

「唱作王子」馮允謙(Jay Fung)最近擔任《全民造星V》藍組導師,除了指導一班囝囝唱歌表演,更給參賽者實戰機會。Jay日前為新歌《尋找隱世巨星》拍MV,歌詞有關追夢和堅持,精挑四位得意弟子王鋒、羅樂(樂樂)、雷濠權(Jason)和李嘉俊(Carson)上陣。對於Jay在節目中被花姐指摘太善良,四位弟子揚言要好好保護溫柔的Jay老師,以行動證明不一定惡老師也可以出高徒。 Jay說:「今次拍MV嘅新歌《尋找隱世巨星》,我有份作曲、編曲、監製和填詞,搵埋T-Ma一齊編曲和監製,仲邀請咗一位新合作嘅朋友梁栢堅填詞,Young Hysan寫Rap詞。歌詞內容講夢想、堅持自己嘅風格去追夢,我好鍾呢首歌,好想同大家分享。」在剛舉行的幾個樂壇頒獎禮中,Jay共奪得十個獎項,成為歌手之冠,問他滿意嗎?感到壓力嗎?他說:「我好滿意去年自己喺樂壇嘅成績,有人問我會唔會更大壓力?我覺得做音樂唔係特別為咗獎項,重點係做好音樂,壓力唔係嚟自有冇獎。」 今次挑選四位造星學員參與MV拍攝,Jay逐一介紹,說:「有好健碩嘅樂樂、好乖仔嘅Jason、好靚仔嘅王鋒,同埋好唱得嘅Carson。」Carson問他:「我都靚仔。」Jay哈哈笑說:「靚仔!成日問我你靚唔靚仔,哈哈!」他又笑言連埋他本人組成新Band「Rawrr」。他對四人說:「你哋今日嚟唔係做茄喱啡,真係有角色,我要睇到你哋有演技,緊唔緊張?」他們異口同聲表示已從另一位導師韋羅莎(Rosa)取經,學到很多演戲技巧,拍MV可以大派用場。王鋒笑說:「我哋今日係飾演一隊,我係一個唏噓嘅樂手。」Jay說:「王鋒好正能量,思想好正面嘅人,好適合呢個角色。」雖然Jay形容Jason乖仔,但拍攝他解開恤衫鈕,壞孩子低胸造型令人眼前一亮。Jay笑說:「佢係隱性Bad Boy,同我一樣,內心都係Bad Boy。」 拍攝MV前夕剛好開播《全民造星V》,眼見Jay導師被花姐在節目指摘太過溫柔善良,擔心他很難馴服一班學員。四位弟子立即為Jay平反,樂樂說:「最初覺得Jay好溫柔,認識後覺得佢比想像中更溫柔。」Jason坦言:「以前只係覺得Jay唱歌好好聽,比賽認識佢之後,發現佢對我哋個個都好好,所以佢叫我哋嚟拍MV即刻到,多謝佢諗到我哋,好驚喜!」王鋒說:「我哋睇到花姐鬧Jay,唔知點解好想幫佢平反,好想好好保護佢,佢係我哋好可愛嘅脆弱小寶貝。」大賣口乖,氹得Jay好開心。Jay說:「我係一個Good Guy,冇鬧過佢哋。點解我冇鬧佢哋?因為佢哋好乖。其實我好幸運,遇到每個學員都好勤力好乖,唔使我好惡,佢哋都可以好好。」

