【娛樂新聞】盧瀚霆全新跳唱歌曲〈Nah〉 化身驚鬼驅魔人於密室拍MV　

盧瀚霆(Anson Lo)於今日推出了全新跳唱歌曲〈Nah〉,他不但參與了作曲的部份,MV的造型上亦有很高的投入度,玩味感十足,以配合歌曲風格,不過有型背後在局促的環境下拍攝MV,Anson Lo即時瘦身! 2023年已經過了一半,Anson Lo在檢討自己的表現時,覺得自己在大小事上,有時都會好慌張,會怕達不到自己要求,所以他特別製作了帶有美式Hip Hop風的新歌〈Nah〉,提醒自己要學懂放鬆。Anson Lo說:「聽落好似好幼稚,但相信好多人都聯繫到,有時我會好想隱藏自己驚恐嘅一面,盡量表現一個體面嘅形象俾大家睇,變相個人愈嚟愈繃緊,所以想提醒自己學會放鬆,接受同擁抱自己軟弱嘅一面。」 歌曲繼續由監製Edward Chan與團隊一同製作,而Anson Lo亦有合寫旋律,他分享創作過程道:「創作時我哋會哼一啲旋律,我自己哼時會用上『Nah』字,然後靈機一觸,記起『Nah』字有『No』嘅意思,同歌曲要向收埋自己嘅個性Say No好匹配,所以就將歌名索性叫做〈Nah〉。」 貫徹MV要有新驚喜,這次Anson Lo在〈Nah〉MV中扮演驅魔人,但經驗卻欠奉,Anson Lo介紹角色道:「呢個驅魔人睇落好似好型好有經驗,但原來佢好驚鬼,任何少少風吹草動都會嚇親佢,但佢會盡量冷靜,隱藏自己驚嘅一面,去完成驅魔嘅工作。」為了拍攝驅魔的場面,這次Anson Lo以特別造型到了一個廢墟拍攝,過程苦不堪言,Anson Lo回憶道:「驅魔人嘅髮型有兩隻角,係Set頭時突然諗出嚟,然後喺廢墟拍攝,係出道以嚟拍攝上最辛苦嘅一次,因為當日發出酷熱天氣警告,但我哋仲要喺咁熱嘅天氣,入一個好焗促嘅公寓景拍攝,密不透風,但著晒皮褸,裡面仲有幾件衫,好局,感覺好似就嚟暈。4年嚟未試過未拍跳舞已經由頭到腳,甚至內衣褲都已經濕晒,但最擔心係瘦咗!本身條皮褲唔使用皮帶,但拍咗3小時後要用皮帶,因為條腰幼咗,愈拍愈瘦。」 MV裡面另外還有3個造型,除了西裝Look外,其中黑白造型加上裙褲類的腰封及畫家帽,Anson Lo指整體感覺有型又帶時尚感,他說:「平時怕戴帽跳舞會甩,好多顧慮,但今次〈Nah〉Chill得來又玩味,戴帽會幾得意,所以就試試。」另外一個紅色上衣造型的是Anson Lo的至愛,他說道:「無聊時諗,帶個飛行眼罩喺頭,玩味感重,亦有啲得戚感覺,好啱呢首曲!同埋呢個Look,成條褲穿窿,比較大膽呢!」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。