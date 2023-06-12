【娛樂新聞】盧瀚霆全新跳唱歌曲〈Nah〉 化身驚鬼驅魔人於密室拍MV　

盧瀚霆（Anson Lo）於今日推出了全新跳唱歌曲〈Nah〉，他不但參與了作曲的部份，MV的造型上亦有很高的投入度，玩味感十足，以配合歌曲風格，不過有型背後在局促的環境下拍攝MV，Anson Lo即時瘦身！

2023年已經過了一半，Anson Lo在檢討自己的表現時，覺得自己在大小事上，有時都會好慌張，會怕達不到自己要求，所以他特別製作了帶有美式Hip Hop風的新歌〈Nah〉，提醒自己要學懂放鬆。Anson Lo說：「聽落好似好幼稚，但相信好多人都聯繫到，有時我會好想隱藏自己驚恐嘅一面，盡量表現一個體面嘅形象俾大家睇，變相個人愈嚟愈繃緊，所以想提醒自己學會放鬆，接受同擁抱自己軟弱嘅一面。」

歌曲繼續由監製Edward Chan與團隊一同製作，而Anson Lo亦有合寫旋律，他分享創作過程道：「創作時我哋會哼一啲旋律，我自己哼時會用上『Nah』字，然後靈機一觸，記起『Nah』字有『No』嘅意思，同歌曲要向收埋自己嘅個性Say No好匹配，所以就將歌名索性叫做〈Nah〉。」

貫徹MV要有新驚喜，這次Anson Lo在〈Nah〉MV中扮演驅魔人，但經驗卻欠奉，Anson Lo介紹角色道：「呢個驅魔人睇落好似好型好有經驗，但原來佢好驚鬼，任何少少風吹草動都會嚇親佢，但佢會盡量冷靜，隱藏自己驚嘅一面，去完成驅魔嘅工作。」為了拍攝驅魔的場面，這次Anson Lo以特別造型到了一個廢墟拍攝，過程苦不堪言，Anson Lo回憶道：「驅魔人嘅髮型有兩隻角，係Set頭時突然諗出嚟，然後喺廢墟拍攝，係出道以嚟拍攝上最辛苦嘅一次，因為當日發出酷熱天氣警告，但我哋仲要喺咁熱嘅天氣，入一個好焗促嘅公寓景拍攝，密不透風，但著晒皮褸，裡面仲有幾件衫，好局，感覺好似就嚟暈。4年嚟未試過未拍跳舞已經由頭到腳，甚至內衣褲都已經濕晒，但最擔心係瘦咗！本身條皮褲唔使用皮帶，但拍咗3小時後要用皮帶，因為條腰幼咗，愈拍愈瘦。」

MV裡面另外還有3個造型，除了西裝Look外，其中黑白造型加上裙褲類的腰封及畫家帽，Anson Lo指整體感覺有型又帶時尚感，他說：「平時怕戴帽跳舞會甩，好多顧慮，但今次〈Nah〉Chill得來又玩味，戴帽會幾得意，所以就試試。」另外一個紅色上衣造型的是Anson Lo的至愛，他說道：「無聊時諗，帶個飛行眼罩喺頭，玩味感重，亦有啲得戚感覺，好啱呢首曲！同埋呢個Look，成條褲穿窿，比較大膽呢！」