【娛樂新聞】方健儀鍾雨璇談健康與保養 追求工作與生活的平衡

方健儀（Akina）及鍾雨璇（Ophelia）出席香港美容及保健品品牌產品進駐巡禮。

二人均透露近日正忙於工作，Akina 表示非常感恩來年將有較多的代言及廣告工作，而近來市況漸見好轉，有部份司儀工作已排檔期至年尾，對於依靠實體工作的她而言是大好消息。而 Akina 亦透露即將以今天活動旗下品牌的健康大使身份，於7月上旬推出保健品電視廣告。

而多棲發展的 Ophelia 亦工作不斷，她透露近日正忙於新歌《Metaverse 360》的宣傳工作，而她亦是活動旗下美容及寵物保健品品牌的代言人，非常高興能保持代言工作及音樂道路的發展。而今年將會推出一首感性的情歌，並於年底推出跳唱歌曲，繼續於不同音樂領域上作出新嘗試。

二人被問及日常的保養心得，Akina 笑言：「其實我唔係一個靚女，不過整潔儀容好重要，無論男女都好重要，只要睇落唔衰老，望落精神D，果個人嘅說服力都會大啲，所以美容其實係每一位都必須。我比較注重皮膚清潔，所以我臨瞓前一定會卸妝。另外就係保濕，因為皮膚好需要水分，對於抗皺非常重要。此外，因為我平時都好鍾意做唔同類型嘅運動，例如玩 Wakesurf 或者同老公去踩單車等等的戶外活動，所以防曬都好重要。而平時工作亦需要保持頭腦清醒及年輕，自己都有使用保健品，以提升肌膚及身體嘅狀態。」Ophelia 則表示：「我就好鍾意工作前一晚洗頭、敷Mask及用面部精華素，第二朝就會比較易上粉，加上自己都係美容品牌代言人，除了平時會跳舞排舞外，平日都會到美容院做纖體儀器，個人望落去都冇咁腫！至於皮膚保養，平時會做下 facial 及使用護膚產品，亦會食一啲保養品，以保持最佳狀態。」

二人除了工作和日常保養外，對於日常生活亦抱有要求，Akina 透露她正忙於搬家：「最近主要愛逛售賣家電、傢俬、家居用品嘅百貨公司，為新居添置不同類型嘅產品。對於即將擁有一個新嘅安樂窩，覺得非常期待！」而 Ophelia 則喜愛逛百貨公司：「我鍾意睇唔同類型嘅日常生活用品、護膚品、保健品、電器等等等，因為款式及選擇比較好，而且可以格下價。」

今日鍾雨璇除了擔任主持外，還唱了兩首歌曲。獨唱《蛻變》及與師弟黎偉豪 ( Phelps ) 合唱《重生門》。