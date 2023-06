【娛樂新聞】憑《情深深雨濛濛》紅遍中港台 古巨基：「套戲服仲喺屋企！」

古巨基重磅加盟、首個以原聲音樂(OST)為主題的音樂節目《劇好聽的歌》,節目將集結諸多實力派歌手,共同演繹經典OST作品,喚醒觀眾們對戲對劇的精彩回憶,為觀眾們呈現一系列精彩舞台。所有嘉賓合力爭取觀眾滿意度,為OST歌手新力量爭取更多的進駐席位,最終組成最強OST歌手團。 首集被主持問到為何加盟節目,基仔表示因為有演過戲,同時也是歌手,所以節目組希望他可以跟大家分享這個特別的雙重身份。當年基仔主演的劇集《情深深雨濛濛》風靡中港台,演唱前,他直言劇集播出後,對他的演藝事業影響很深,「那不是演戲的開竅,是如何把感情投放在一個作品上面的方式,我感覺到我不『演』何書桓(劇中角色),我每天都生活着何書桓的生命。我想可以以雙重身份,歌手跟演員,來跟大家分享這個OST(影視原聲)。」 隨後便唱出《情深深雨濛濛》的片尾曲《好想好想》,基仔以一身三件頭西裝、打呔及手拿着西裝褸的形象演唱,原來這身造型也是悉心配搭,「我覺得來到這個舞台,我希望有一個『書桓2.0』,所以就特別搭配了一套像何書桓當年的造型,有馬甲。不知道大家看那個戲的時候有沒有發覺何書桓有一個特別的習慣,就是把衣袖捲起來,手拿着這個外套,都不穿的。」他解釋這也是他當年精心的設計,「因為他在裏面除了是記者,他還會一點動作,是那種見義勇為,有甚麼事情發生就把那個外套丟就跑的那種,所以就是把那個袖捲起來,隨時在戒備的狀態。」他更自爆當時的戲服仍然保留至今。 提到拍劇的趣事,基仔驚爆當年是「負傷」演出,「有一幕戲我們在綵排的時候,有一位拿槍的演員直接把槍丟到我這個腳面上,我的腳馬上腫起來,站也站不了,根本不能走路。 大家都知道劇中的我們很喜歡郊遊,雖然鏡頭拍着我說:『嘩,這邊風景好美。』但我都不走一步的,哈哈。然後往後每一天,哪怕要轉一個鏡頭、轉一個場地,都必需要有工作人員背我,非常多謝劇組,特別一些工作人員的幫忙,也算是一種挺好的回憶。」

