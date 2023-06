加州科學館,位於舊金山金門公園內,是一座綠寶石般的旅遊寶藏。這座擁有超過170年歷史的時尚建築,集合了世界級的水族館、天文館、熱帶雨林和自然歷史博物館。最近舉辦了全灣區最大的恐龍特展,讓你進入史前巨獸的奇妙世界。加州科學館以環保為主軸,被譽為全球最綠環保的博物館之一。立即規劃你的旅程,跟我們前往加州科學館開啟一場驚奇的探索之旅吧!

