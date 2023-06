【娛樂新聞】In the Name of Love以愛之名–華語原創影集開發計畫

近年跨國影視合作愈發蓬勃,為促進華語原創內容開發與國際市場接軌,文化內容策進院(文策院)與新加坡新傳媒(Mediacorp)攜手合作,共同推出《In the Name of Love以愛之名–華語原創影集開發計畫》,公開徵選亞洲地區的影集劇本提案,前三名作品有機會被新傳媒選中進行製作,成為下一個受全球觀眾喜愛的華語原創影集!報名網址:https://forms.gle/vVRGTAWeioaqKMXh8。 由文策院與新傳媒共同主辦、台北電影節執行的《以愛之名–華語原創影集開發計畫》即日起至7月16日止開放徵件,目標徵求發展規格可至8-20集的影視作品企劃,報名者不限國籍,可個人或組隊報名,每組至多兩人,其中一人需為編劇,並提交中文企劃長綱等相關資料。 本計畫將邀請星級評審名單,選出三組團隊,提供開發費用,進行為期12週劇本前期開發,預計年底完成第一集完整劇本。此階段入選者不僅能與頂尖製作團隊、製作人和專業顧問合作,還有金鐘獎最佳編劇鄭心媚、溫郁芳擔任導師,並可參與一系列國際知名大師課、交流研討會,劇本研究開發深入到底! 評審名單及大師課講者未來將陸續公布。文策院董事長蔡嘉駿表示,「文策院協助具國際競爭力的臺灣內容和專業人才,擴大與亞洲市場的連結,期盼更多具備臺灣元素的作品讓世界看見。」新加坡新傳媒首席內容創作官林麗慧表示:「我們很高興能加深與文策院的合作,透過徵選一起挖掘創新的點子與人才,並開發新鮮且引人入勝的內容,歡迎所有編劇踴躍參與。」 文化內容策進院串連政府與民間資源,在產製、資金、通路、品牌、拓展國際市場等不同面向分進合擊,以推動臺灣文化內容產業的進步為使命;台北電影節作為亞洲重要影展之一,也致力於新興影視人才培育,加入企劃與執行,一起為華語影集在全球發展提供更多可能性。更多關於《以愛之名–華語原創影集開發計畫》詳細內容請至官網查詢:www.in-the-name-of-love.com。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

照片由「台北電影節提供」