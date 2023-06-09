【娛樂新聞】In the Name of Love以愛之名–華語原創影集開發計畫

近年跨國影視合作愈發蓬勃，為促進華語原創內容開發與國際市場接軌，文化內容策進院（文策院）與新加坡新傳媒（Mediacorp）攜手合作，共同推出《In the Name of Love以愛之名–華語原創影集開發計畫》，公開徵選亞洲地區的影集劇本提案，前三名作品有機會被新傳媒選中進行製作，成為下一個受全球觀眾喜愛的華語原創影集！報名網址：https://forms.gle/vVRGTAWeioaqKMXh8。

由文策院與新傳媒共同主辦、台北電影節執行的《以愛之名–華語原創影集開發計畫》即日起至7月16日止開放徵件，目標徵求發展規格可至8-20集的影視作品企劃，報名者不限國籍，可個人或組隊報名，每組至多兩人，其中一人需為編劇，並提交中文企劃長綱等相關資料。

本計畫將邀請星級評審名單，選出三組團隊，提供開發費用，進行為期12週劇本前期開發，預計年底完成第一集完整劇本。此階段入選者不僅能與頂尖製作團隊、製作人和專業顧問合作，還有金鐘獎最佳編劇鄭心媚、溫郁芳擔任導師，並可參與一系列國際知名大師課、交流研討會，劇本研究開發深入到底！

評審名單及大師課講者未來將陸續公布。文策院董事長蔡嘉駿表示，「文策院協助具國際競爭力的臺灣內容和專業人才，擴大與亞洲市場的連結，期盼更多具備臺灣元素的作品讓世界看見。」新加坡新傳媒首席內容創作官林麗慧表示：「我們很高興能加深與文策院的合作，透過徵選一起挖掘創新的點子與人才，並開發新鮮且引人入勝的內容，歡迎所有編劇踴躍參與。」

文化內容策進院串連政府與民間資源，在產製、資金、通路、品牌、拓展國際市場等不同面向分進合擊，以推動臺灣文化內容產業的進步為使命；台北電影節作為亞洲重要影展之一，也致力於新興影視人才培育，加入企劃與執行，一起為華語影集在全球發展提供更多可能性。更多關於《以愛之名–華語原創影集開發計畫》詳細內容請至官網查詢：www.in-the-name-of-love.com。