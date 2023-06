童年時,我們會因得到糖果而快樂,也會為失去玩偶而悲傷;

年少時,糖果和玩偶再不重要,追尋的是愛情和理想,卻會因挫折而失落;

長大後,當我們已經歷過種種成敗,回望以往不同階段的喜與悲,是一種釋懷的幸福感。 陳曉東全新單曲《燒光了火柴》歌詞中描述了我們在人生中的不同階段中,為不同目標奮鬥。無論是愛情、親情、事業等,也會經歷跌跌撞撞。雖然人生道路不一定平坦,但這些閱歷往往能讓我們更明白人生的真諦,成長至新的高度的價值觀。縱使燒光了火柴,亦同時燃點起人生新階段的起跑線,正是此曲歌名的寓意。

