【娛樂新聞】梁釗峰啟動歌映連載劇場 首支主打《已……（3235）》

「山系歌手」梁釗峰早前順利完成台灣越野跑挑戰賽後,最近展開了一個名為「遺憾與遺憾之間的一切」的歌映連載劇場,推出四首以「遺憾」為主題的新歌,第一主打歌《已……(3235)》MV昨晚面世。每首歌的MV都是一個獨立故事,當中以釗峰飾演的「遺憾整理師」作為故事脈絡。除了MV,下星期起在中環舉行展覽,還原MV中的場景和信物,釗峰更會現身解說。

第一首主打歌《已……(3235)》MV昨晚(6日)上架,由演技派的梁仲恆(阿炳)和談善言主演,拍攝當日雖然釗峰只參與一小段拍攝,但通宵跟足全程十幾小時,他自爆慕名而來,專程向二人演技偷師。而釗峰的歌迷會亦召集了二十幾位「峰心粉」(釗峰歌迷暱稱)客串,為答謝他們演出,釗峰親手送上小禮物。

一夜未眠,釗峰仍然眼仔碌碌精神奕奕,他興奮地說:「我好開心,好感激公司俾我任性地去擊殺呢個『遺憾』project!一開始我問公司,可唔可以今年出四首歌?四個MV可唔可以有連續性?獨立睇亦有意義呢?公司話OK,一次過滿足晒我所有願望,好開心!」除了得到公司支持,還邀請到高質素團隊合作,釗峰喜上加喜,他說:「今次歌映連載劇場,邀請到著名嘅電影美術指導張蚊率領嘅團隊、 Veronica擔任導演和編劇、Jacqueline監製,每位都好幫到手,好感恩。而今日拍攝MV嘅歌叫《已……(3235)》,多謝蘇道哲作曲,同埋林若寧寫咗份好到位嘅歌詞。」釗峰與女演員郭爾君(Alma)飾演「遺憾整理師」,處理「愛情遺憾倉庫」內的「遺憾包裹」,貫穿四個MV故事。

接受訪問時,釗峰、阿炳和談善言並排而立,釗峰笑說:「我同阿炳經常見面都係坐低,開會、食飯、睇騷,從未試過兩個人企埋一齊,每次都係eye level傾偈,但事實我哋唔係eye level,佢好高。」談善言笑言因為阿炳與她身高差距,拍攝時鬧出笑料,她說:「剛才有一場戲我哋喺樓梯向下跑,因為佢太高,鏡頭影到我但佢個頭被門框遮住咗,好搞笑!」這是他們第一次合作,但因為前一天清晨拍日出戲份,阿炳替談善言拍了一些靚相而打開話匣子,到晚上繼續拍攝時已變得熟絡。MV中不少感情戲,他們都流露出相戀已久的感覺,就算擁抱和床上抱著睡亦表現自然。

談善言說:「好多戲份都比較傷心,好多內心戲,有時阿炳會爆肚,令大家忍唔住笑,有時佢又會畀意見,刺激到團隊去創作,合作愉快。」阿炳說:「好開心今次參與MV嘅故事圍繞劇場發生,係我好熟悉又令我最舒服嘅地方,所以特別多諗法。」釗峰說:「就算今日我戲份好少,都要一早嚟偷師。」阿炳立即配合他,搞笑說:「好,記得交學費!」除了有專業團隊和演員,今次MV還邀請了一班專業的觀眾,釗峰說:「因為今次主場景係劇場,劇場最重要有觀眾,多謝歌迷會協助,邀請咗二十幾位歌迷嚟做演觀眾,我送咗少少自己品牌嘅產品畀佢哋做紀念,希望佢哋喜歡。」他亦萬歲美食,慰勞台前幕後通宵拍攝的工作人員。

