【娛樂新聞】梁釗峰啟動歌映連載劇場 首支主打《已……（3235）》

「山系歌手」梁釗峰早前順利完成台灣越野跑挑戰賽後，最近展開了一個名為「遺憾與遺憾之間的一切」的歌映連載劇場，推出四首以「遺憾」為主題的新歌，第一主打歌《已……（3235）》MV昨晚面世。每首歌的MV都是一個獨立故事，當中以釗峰飾演的「遺憾整理師」作為故事脈絡。除了MV，下星期起在中環舉行展覽，還原MV中的場景和信物，釗峰更會現身解說。

第一首主打歌《已……（3235）》MV昨晚（6日）上架，由演技派的梁仲恆（阿炳）和談善言主演，拍攝當日雖然釗峰只參與一小段拍攝，但通宵跟足全程十幾小時，他自爆慕名而來，專程向二人演技偷師。而釗峰的歌迷會亦召集了二十幾位「峰心粉」（釗峰歌迷暱稱）客串，為答謝他們演出，釗峰親手送上小禮物。

一夜未眠，釗峰仍然眼仔碌碌精神奕奕，他興奮地說：「我好開心，好感激公司俾我任性地去擊殺呢個『遺憾』project！一開始我問公司，可唔可以今年出四首歌？四個MV可唔可以有連續性？獨立睇亦有意義呢？公司話OK，一次過滿足晒我所有願望，好開心！」除了得到公司支持，還邀請到高質素團隊合作，釗峰喜上加喜，他說：「今次歌映連載劇場，邀請到著名嘅電影美術指導張蚊率領嘅團隊、 Veronica擔任導演和編劇、Jacqueline監製，每位都好幫到手，好感恩。而今日拍攝MV嘅歌叫《已……（3235）》，多謝蘇道哲作曲，同埋林若寧寫咗份好到位嘅歌詞。」釗峰與女演員郭爾君（Alma）飾演「遺憾整理師」，處理「愛情遺憾倉庫」內的「遺憾包裹」，貫穿四個MV故事。

接受訪問時，釗峰、阿炳和談善言並排而立，釗峰笑說：「我同阿炳經常見面都係坐低，開會、食飯、睇騷，從未試過兩個人企埋一齊，每次都係eye level傾偈，但事實我哋唔係eye level，佢好高。」談善言笑言因為阿炳與她身高差距，拍攝時鬧出笑料，她說：「剛才有一場戲我哋喺樓梯向下跑，因為佢太高，鏡頭影到我但佢個頭被門框遮住咗，好搞笑！」這是他們第一次合作，但因為前一天清晨拍日出戲份，阿炳替談善言拍了一些靚相而打開話匣子，到晚上繼續拍攝時已變得熟絡。MV中不少感情戲，他們都流露出相戀已久的感覺，就算擁抱和床上抱著睡亦表現自然。

談善言說：「好多戲份都比較傷心，好多內心戲，有時阿炳會爆肚，令大家忍唔住笑，有時佢又會畀意見，刺激到團隊去創作，合作愉快。」阿炳說：「好開心今次參與MV嘅故事圍繞劇場發生，係我好熟悉又令我最舒服嘅地方，所以特別多諗法。」釗峰說：「就算今日我戲份好少，都要一早嚟偷師。」阿炳立即配合他，搞笑說：「好，記得交學費！」除了有專業團隊和演員，今次MV還邀請了一班專業的觀眾，釗峰說：「因為今次主場景係劇場，劇場最重要有觀眾，多謝歌迷會協助，邀請咗二十幾位歌迷嚟做演觀眾，我送咗少少自己品牌嘅產品畀佢哋做紀念，希望佢哋喜歡。」他亦萬歲美食，慰勞台前幕後通宵拍攝的工作人員。

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