【灣區新聞】六四事件34週年 民運人士盼海外繼承香港維園燭光（視頻）

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【KTSF 毛皓延報導】

六四事件34週年，三藩市有市民在星期六去到花園角的民主女神像前參加燭光晚會，向北京天安門廣場的死難者獻花，民運人士方政說，大眾有需要記著這段歷史，又提到香港維園燭光不再，但海外任何有燭光的地方都可以是維園。

星期六當天，花園角民主女神像前排起一條獻花的長龍。

晚會上有解釋六四前因後果的展板，有從未忘記、永不放棄的標語，亦有香港民主派在囚人士的簡介。

除了中國的民運人士，參加者中亦有這位穿上中華民國旗及手握中華民國國旗的市民，有人展示西藏的雪山獅子旗，還有香港人要求釋放黎智英。

對於在實施港區國安法後，香港維園再沒有燭光晚會，中國八九學運領袖吳建民說，美國的華人有責任繼承這個傳統，然而美國國土面積大、人群較分散，燭光晚會的規模始終和香港有差別。

他說海外華人參加六四悼念活動，不僅是懷緬六四的英靈，亦是給自己樹立一份理想。

吳建民說：「我們希望不久將來能夠推翻中共共產黨的統治，能夠還香港一個自由民主，能讓香港民眾全部回歸自己的家人。」

民運人士方政則向市民寄語，面對強權即使作為普通人，記著這段歷史都是一種反抗的方式。

方政說：「共產黨目前還是在掩埋歷史、掩蓋真相，不讓人民談論六四，所以在這個時刻，我覺得在海外在這個自由世界能有這麼多人到這裡，來紀念六四的亡靈，來揭露中共的暴行，來追問六四的真相，我覺得是特別有意義的。」

方政說會在世界各地，繼承港人每年悼念六四的傳統，遍地開花。

方政說：「六四30年以來香港維園，一直是海外最大的紀念場所，香港的燭光、維園的燭光，每年六四照亮整個世界，點燃我們心中的良知，非常遺憾中共的這個政權，讓香港維園的燭光不再，但是我相信沒有了維園，全世界可以遍地都是維園，香港維園燭光精神不會熄滅。」

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