【灣區新聞】六四事件34週年 民運人士盼海外繼承香港維園燭光（視頻）

六四事件34週年,三藩市有市民在星期六去到花園角的民主女神像前參加燭光晚會,向北京天安門廣場的死難者獻花,民運人士方政說,大眾有需要記著這段歷史,又提到香港維園燭光不再,但海外任何有燭光的地方都可以是維園。

星期六當天,花園角民主女神像前排起一條獻花的長龍。

晚會上有解釋六四前因後果的展板,有從未忘記、永不放棄的標語,亦有香港民主派在囚人士的簡介。

除了中國的民運人士,參加者中亦有這位穿上中華民國旗及手握中華民國國旗的市民,有人展示西藏的雪山獅子旗,還有香港人要求釋放黎智英。

對於在實施港區國安法後,香港維園再沒有燭光晚會,中國八九學運領袖吳建民說,美國的華人有責任繼承這個傳統,然而美國國土面積大、人群較分散,燭光晚會的規模始終和香港有差別。

他說海外華人參加六四悼念活動,不僅是懷緬六四的英靈,亦是給自己樹立一份理想。

吳建民說:「我們希望不久將來能夠推翻中共共產黨的統治,能夠還香港一個自由民主,能讓香港民眾全部回歸自己的家人。」

民運人士方政則向市民寄語,面對強權即使作為普通人,記著這段歷史都是一種反抗的方式。

方政說:「共產黨目前還是在掩埋歷史、掩蓋真相,不讓人民談論六四,所以在這個時刻,我覺得在海外在這個自由世界能有這麼多人到這裡,來紀念六四的亡靈,來揭露中共的暴行,來追問六四的真相,我覺得是特別有意義的。」

方政說會在世界各地,繼承港人每年悼念六四的傳統,遍地開花。

方政說:「六四30年以來香港維園,一直是海外最大的紀念場所,香港的燭光、維園的燭光,每年六四照亮整個世界,點燃我們心中的良知,非常遺憾中共的這個政權,讓香港維園的燭光不再,但是我相信沒有了維園,全世界可以遍地都是維園,香港維園燭光精神不會熄滅。」

