【娛樂新聞】《第34屆金曲獎》將於7月1日舉行 由韋禮安﹑陳明珠﹑黃偉晉擔任主持

《第34屆金曲獎頒獎典禮》將於7月1日於台北小巨蛋舉行,備受矚目的典禮主持人也在今天正式公布!典禮主持人將由創作才子韋禮安擔任,韋禮安坦言接到邀約當下的心情是想說「金曲獎瘋了嗎」,後來仔細一想金曲獎都這麼大膽了,那我也就試試看。對於首度要挑戰主持大型典禮,韋禮安表示:「金曲獎對我來說意義滿重大的,我覺得可以為華語音樂貢獻任何事情,我都盡力而為。」希望秉持著服務的精神,同時做好時間掌控,也有計畫與主持前輩們討教經驗。韋禮安也透露確實有想過自己站在台上主持的模樣,但萬萬沒想到要成真了,讓他調皮笑說:「謝謝金曲獎給我這樣子的機會,然後你們拭目以待!」

本屆星光大道由去年表現深獲好評的陳明珠再次擔任主持人,將攜手新生代主持人黃偉晉共同擔任,陳明珠表示:「我覺得是很大的肯定,其實我心裡面一直讓自己隨時預備好,很謝謝去年舞台幫助我建立很多信心。」,而首次接下主持棒的黃偉晉則說:「感覺很像昨天才發生的事情,在嚇到、震驚之後,開始越來越來期待,因為我覺得主持紅毯是一件可遇不可求的事情,也是一個里程碑,所以能接到真的是非常的興奮。」。其實兩人在去年的《GMA Heat 榮耀金曲33》後台訪問節目中已經合作過,兩人對彼此的默契都十分有信心,陳明珠大讚黃偉晉融會貫通、人脈多也很討喜,讓黃偉晉害羞先自爆「我英文真的很爛」,身為學姊的陳明珠則秒回:「那就分給我啊,姊姊在!」溫暖舉動讓黃偉晉很放心。

《第34屆金曲獎頒獎典禮》主持人宣傳片「GMA IDOLS」也同步釋出,搭上近年熱門的選秀話題,韋禮安、陳明珠、黃偉晉三人化身練習生,穿上練習服裝及名牌挑戰出道,儘管過程艱辛,三人仍互相加油打氣,為了就是在金曲獎頒獎典禮當天能有好表現,三人舉手投足皆展現大將之風,讓金曲音樂人陳珊妮表示:「竟然對他們滿有期待的」,身為金曲主持人前輩的LuLu黃路梓茵、羅時豐及金曲歌王許富凱也大為驚艷,紛紛給予最高肯定,韋禮安更是呼籲大家在金曲獎當天,守著電視機為他們應援,一起見證三人成團出道的時刻。

《第34屆金曲獎頒獎典禮》將於7月1日(六)在台北小巨蛋 舉行,KTSF將於當晚轉播頒獎典禮。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。