【KTSF 朱慧琪報導】

福特和Lincoln車廠需要,召回修理超過12萬5千輛車,原因是引擎可能會漏油或漏氣,引發著火。

需要召回的型號包括:2020年至23年福特的Escapes、2023年福特的Mavericks和2021年至23年的Lincoln Corsairs

當局指上述的車型,引擎可能會漏油或漏氣,當它們與熱的引擎部件接觸時,就會著火。

受影響的汽車當中有些是,油電混合車或插電式的油電混合車

福特表示至今,已收到28份相關的著火報告

當中5輛,是在去年出於相同原因,而要召回修理的同款車型,之後才發生

民眾可以上到,NHTSA國家公路交通安全管理局

輸入VIN號碼,查詢自己的汽車有沒有受影響

