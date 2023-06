聯邦緊急事務管理局FEMA宣佈,加州有12個縣,符合資格申領風暴補助金,居民申請的截止日期延至7月20日。

受到影響的12個縣,包括Santa Cruz和Monterey,申請原定在昨天已經截止,這些縣的居民現時有額外45天,可以在7月20日前,向FEMA遞交申請。

總統拜登在四月宣佈,在加州受大氣河風暴影響的縣,居民可以向聯邦政府申請,風暴相關的維修補貼,和支付臨時住宿援助

根據FEMA資料,當局在上星期四批出,超過三千三百萬元撥款,用作救災補助。

如果要了解更多詳情,和是否符合資格

可以登入FEMA網站,DisasterAssistance.gov查閱

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。)