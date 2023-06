南灣聖荷西上星期發生涉嫌持刀襲擊劫車及開車撞死撞傷人案 當中三名死者都是亞裔

【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西一名31歲男子,上周四涉嫌持刀襲擊,劫車及開車撞人,造成三死多人受傷。

Santa Clara縣法醫官,今天公佈死者身份,三名死者都是亞裔。

三名死者,分別是聖荷西一對夫婦71歲的Phuc Pham,和72歲的Nguyen Pham,還有一名26歲的Milpitas男子Jiwanjot Dhariwal。

根據警方消息,31歲的涉案男子Kevin Parkourana,在案發當天,涉嫌首先刺傷一名男子,並搶走他的車。

之後駕駛另一架偷來的車,撞向三個人,而當中的上述亞裔長者夫婦,傷重不治。

Parkourana其後再在Milpitas一間超市的停車場,刺傷另一名26歲男子,該名男子之後亦證實死亡。

疑犯原本昨天下午上庭,面對謀殺及其它罪名,但疑犯拒絕出庭

審判聆訊改為星期四。

