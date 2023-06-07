南灣聖荷西上星期發生涉嫌持刀襲擊劫車及開車撞死撞傷人案 當中三名死者都是亞裔



【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西一名31歲男子，上周四涉嫌持刀襲擊，劫車及開車撞人，造成三死多人受傷。

Santa Clara縣法醫官，今天公佈死者身份，三名死者都是亞裔。

三名死者，分別是聖荷西一對夫婦71歲的Phuc Pham，和72歲的Nguyen Pham，還有一名26歲的Milpitas男子Jiwanjot Dhariwal。

根據警方消息，31歲的涉案男子Kevin Parkourana，在案發當天，涉嫌首先刺傷一名男子，並搶走他的車。

之後駕駛另一架偷來的車，撞向三個人，而當中的上述亞裔長者夫婦，傷重不治。

Parkourana其後再在Milpitas一間超市的停車場，刺傷另一名26歲男子，該名男子之後亦證實死亡。

疑犯原本昨天下午上庭，面對謀殺及其它罪名，但疑犯拒絕出庭

審判聆訊改為星期四。

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