Park酒店集團打算出售舊金山的酒店舊金山走出疫情的道路還面對相當的挑戰(視頻)

June 7, 2023 新聞, 灣區新聞, 新聞視頻, 加州新聞, 視頻中心


【KTSF 歐志洲報導】

擁有舊金山第一和第四大酒店的Park酒店集團,已經就這兩間酒店停止支付貸款

這意味著兩間著名酒店，將出售給其他酒店集團，也反映了舊金山走出疫情的道路，還面對相當的挑戰。

被放棄營運的是有1921個房間，在O’Farrell 街的希爾頓，和在Powell 地鐵站外，有1024個房間的Parc 55，這兩間酒店總共，佔舊金山所有酒店房間的9%。。

Park Hotels and Resorts酒店集團，發表聲明表示將停止支付，11月到期的7.25億的貸款，並也計劃從集團物業中刪除

公司行政總裁Thomas Baltimore Jr，表示要減低公司股東，在舊金山冒的市場風險

公司指出問題包括舊金山全年30%的辦公室空置率、對街道狀況的疑慮、和其他市場相比，來得低的回報率、，還有現在到2027年之間，疲弱的大型商展數字。

公司估計舊金山，在2023至2027年之間的酒店需求，只會維持在疫情前的六成。

然而，市府管理商展項目的San Francisco Travel，估計在Moscone Center 舉行的商展，會需要67萬房間天數，超出2018年的水平，但遠低於2019年的歷史新高，967,956房間天數

San Francisco Travel 也估計，旅客去年在舊金山花了74億元，是前一年的一倍以上

但是全面的復甦，可能還要等到2024 或2025年。

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