【娛樂新聞】新歌〈來不及〉悼念亡母 Stanley錄音時崩潰痛哭　

邱士縉（Stanley）特別於今日母親節，推出首支個人單曲〈來不及〉，以悼念於年初因病去世的母親，新歌MV更特別加入一些Stanley與母親的回憶片段，Stanley在拍攝過程中一度泣不成聲，令人痛惜。

Stanley媽媽在年初因病過身，讓他留下了一個遺憾，Stanley說：「佢冇睇過我演唱會，所以我好想有一首歌可以喺日後演唱會唱俾佢聽，因為有呢個Idea，就即刻問花姐，花姐話：『好呀！梗係冇問題啦！梗係要出！』」這就成就了Stanley首次推出自己的個人單曲〈來不及〉。

在製作〈來不及〉開始，Stanley已屬意找吳林峰作曲，有吳林峰就自然想到有王雙駿來監製，不過填詞人，Stanley本身不敢找小克參與，他說；「吳林峰有提意搵小克老師，我絕對相信佢，但初初我Concern佢啲詞好深，但吳林峰叫我唔使擔心，同佢講就得，咁我絕對信任佢哋，所以就有了小克老師的參與。」小克的詞，未經任何修過，就是現在面世的版本， Stanley大讚說：「所有嘢好中，係一份好有感染力嘅詞，好多謝佢哋三位。」而最觸動Stanley的兩句歌詞是：愛沒盡頭不必害怕 / 我會自強不需記掛。這簡意賅，Stanley也坦言這是自己的心聲：「我對媽媽嘅愛冇盡頭，會好叻仔去做成績俾佢睇。」

在灌錄歌曲期間，Stanley已因為〈來不及〉而哭，他解釋：「因為我明白自己唱歌唔係好叻，所以特別找來兩位歌唱老師練習，喺錄音前我唱過好多次都有喊，臨錄前，Carl Suk俾我聽最新編曲，我嗰下已經崩潰咗先，因為好touching，呢個就係音樂嘅魔力，所以錄歌嘅過程還好，未至於崩潰，但都有喊。」

其實除了錄音時多番痛哭，Stanley在拍攝MV時亦被不同的畫面已觸動神經。Stanley道：「今次第一次同導演李刀拿合作，佢曾執導吳林峰〈捱麵包的人〉MV，好簡單亦好襯首歌好富有情感，覺得佢嘅手法好適合我首歌，所以就搵佢，好多謝佢一口應承，仲話好努力去完成呢個最後禮物俾媽咪。」李刀拿為Stanley構思，加入了如喪禮，又或是年少時媽媽從屋企嗌落樓叫Stanley返屋企食飯的回憶片段，這些都讓Stanley想起令他會心微笑的往事，他憶想道：「我係屋邨仔，以前打籃球，媽媽喺屋企嗌落籃球場：食飯喇，細佬！我成日覺得好尷尬，叫佢唔好咁嗌我，全部人都望住我，我怕醜，後來進化到落嚟籃球場拉開閘門叫我食飯，一樣咁大聲，然後到最後變成Send Msg俾我。呢啲係我同佢好記得嘅一啲回憶，好想喺呢個MV呈現一啲少少片段出嚟。」不過MV中最虐心的一幕，還要數Stanley在喪禮後，回到貼滿與家人合照的家裡，看著媽媽寫給自己的字條，Stanley真情流露再一次傷心得泣不成聲，在場亦有工作人員因心痛而跟著一起哭。

被問到給媽媽的最後話語，Stanley表示：「好多媽咪嘅心願都係小朋友開心就得，在於子女就會想媽咪見到自己成功嘅一面，媽咪離世呢件事對我最大領悟，就係要好好珍惜所有嘢、所有Moment。佢臨過身前嗰段時間，都仲係好擔心我呢樣嗰樣，但我應承佢會努力，會照顧我個姪，會同哥哥繼續相親相愛，會有朝一日好叻仔喺台上拎獎可以多謝佢。呢個係我會好努力去做嘅嘢，唔係佢嘅心願，佢心願只要我開心、健康就OK，但作為兒子，我好希望佢會Proud of 有我呢個仔。」

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