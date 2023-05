【娛樂新聞】新歌〈來不及〉悼念亡母 Stanley錄音時崩潰痛哭　

邱士縉(Stanley)特別於今日母親節,推出首支個人單曲〈來不及〉,以悼念於年初因病去世的母親,新歌MV更特別加入一些Stanley與母親的回憶片段,Stanley在拍攝過程中一度泣不成聲,令人痛惜。

Stanley媽媽在年初因病過身,讓他留下了一個遺憾,Stanley說:「佢冇睇過我演唱會,所以我好想有一首歌可以喺日後演唱會唱俾佢聽,因為有呢個Idea,就即刻問花姐,花姐話:『好呀!梗係冇問題啦!梗係要出!』」這就成就了Stanley首次推出自己的個人單曲〈來不及〉。

在製作〈來不及〉開始,Stanley已屬意找吳林峰作曲,有吳林峰就自然想到有王雙駿來監製,不過填詞人,Stanley本身不敢找小克參與,他說;「吳林峰有提意搵小克老師,我絕對相信佢,但初初我Concern佢啲詞好深,但吳林峰叫我唔使擔心,同佢講就得,咁我絕對信任佢哋,所以就有了小克老師的參與。」小克的詞,未經任何修過,就是現在面世的版本, Stanley大讚說:「所有嘢好中,係一份好有感染力嘅詞,好多謝佢哋三位。」而最觸動Stanley的兩句歌詞是:愛沒盡頭不必害怕 / 我會自強不需記掛。這簡意賅,Stanley也坦言這是自己的心聲:「我對媽媽嘅愛冇盡頭,會好叻仔去做成績俾佢睇。」

在灌錄歌曲期間,Stanley已因為〈來不及〉而哭,他解釋:「因為我明白自己唱歌唔係好叻,所以特別找來兩位歌唱老師練習,喺錄音前我唱過好多次都有喊,臨錄前,Carl Suk俾我聽最新編曲,我嗰下已經崩潰咗先,因為好touching,呢個就係音樂嘅魔力,所以錄歌嘅過程還好,未至於崩潰,但都有喊。」

其實除了錄音時多番痛哭,Stanley在拍攝MV時亦被不同的畫面已觸動神經。Stanley道:「今次第一次同導演李刀拿合作,佢曾執導吳林峰〈捱麵包的人〉MV,好簡單亦好襯首歌好富有情感,覺得佢嘅手法好適合我首歌,所以就搵佢,好多謝佢一口應承,仲話好努力去完成呢個最後禮物俾媽咪。」李刀拿為Stanley構思,加入了如喪禮,又或是年少時媽媽從屋企嗌落樓叫Stanley返屋企食飯的回憶片段,這些都讓Stanley想起令他會心微笑的往事,他憶想道:「我係屋邨仔,以前打籃球,媽媽喺屋企嗌落籃球場:食飯喇,細佬!我成日覺得好尷尬,叫佢唔好咁嗌我,全部人都望住我,我怕醜,後來進化到落嚟籃球場拉開閘門叫我食飯,一樣咁大聲,然後到最後變成Send Msg俾我。呢啲係我同佢好記得嘅一啲回憶,好想喺呢個MV呈現一啲少少片段出嚟。」不過MV中最虐心的一幕,還要數Stanley在喪禮後,回到貼滿與家人合照的家裡,看著媽媽寫給自己的字條,Stanley真情流露再一次傷心得泣不成聲,在場亦有工作人員因心痛而跟著一起哭。

被問到給媽媽的最後話語,Stanley表示:「好多媽咪嘅心願都係小朋友開心就得,在於子女就會想媽咪見到自己成功嘅一面,媽咪離世呢件事對我最大領悟,就係要好好珍惜所有嘢、所有Moment。佢臨過身前嗰段時間,都仲係好擔心我呢樣嗰樣,但我應承佢會努力,會照顧我個姪,會同哥哥繼續相親相愛,會有朝一日好叻仔喺台上拎獎可以多謝佢。呢個係我會好努力去做嘅嘢,唔係佢嘅心願,佢心願只要我開心、健康就OK,但作為兒子,我好希望佢會Proud of 有我呢個仔。」

